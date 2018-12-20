雙城論壇／台獨青年抗議撕毀柯P著作　周波取消短講揮手離台

▲台獨青年松山機場抗議雙城論壇、豬瘟。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日正式展開，結束上午的開幕式後，上海代表、副市長周波接著展開參訪行程，預計搭下午5點的飛機離台，結束短暫訪問。但在下午在周波抵達松山機場前，有約10名台獨青年先一步到松機等待，並高舉「TAIWAN IS TAIWAN」、「台灣／豬瘟 一邊一國」等標語，但隨即被航警、松山分局警力包圍並舉牌警告，接著在驅離時還發生嚴重衝突，現場尖叫、嘶吼聲不斷，引起在場準備出國的民眾側目。也因為此插曲，上海方臨時取消原本安排的離台短講，改以揮手致意代替。

抗議代表李嘉宇表示，今天來到這邊是因為大家都非常清楚，柯文哲在選舉期間沒有表態自己的政治立場，但選舉完馬上就在今天舉辦他肖想很久的雙城論壇，邀請中國上海的副市長來討論兩岸一家親。

「我們都很清楚，目前台灣的政治局式不要說美中冷戰，講一件很簡單的事情，講中國豬瘟。」李嘉宇表示，整個中國用盡一切方法，透過掏寶、海關，昨天還在宜蘭海邊發現死去的豬，現在全世界都在防範中國嚴重的豬瘟，致死率百分之百，台灣20多年前經歷過口蹄疫疫情，造成1700多億的損失，結果中國現在一直在做生化的攻擊。

李嘉宇表示，不用說國民黨已經親中，號稱白色力量的柯文哲到底憑什麼覺得自己代表台灣人民要跟中國談兩岸一家親？不管雙城論壇是透過任何名義交流，台灣人都不能接受。

隨後，李嘉宇等抗議民眾還撕毀柯文哲著作，並將其書丟在地上狠踩。隨後警方舉牌兩次警告後，接著展開強制驅離，警方透過人數優勢一擁而上將約10名的抗議民眾區隔開，逐一帶離現場，現場陷入混亂爆發激烈衝突。