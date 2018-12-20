柯文哲雙城論壇再提兩岸一家親　府：喊口號不如快通報豬瘟

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

2018台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲重提「兩岸一家親」，引起各界討論。對此，總統府發言人黃重諺20日在記者會上表示，在兩岸上此刻最重要的不是口號，而是務實面對人民權益的問題，當前就是非洲豬瘟蔓延，應該共同阻絕疫病，「我想，喊口號不如快通報」。

台北上海雙城論壇20日登場，相較於國民黨執政縣市多需講出「九二共識」才能與大陸交流，柯文哲在論壇中維持過去的基調，再度提出「兩岸一家親」言論。不過，這也引起外界批評，認為他在選前絕口不提，但選後重啟此番言論。

對此，黃重諺在總統府記者會上表示，民選的政治人物都有自己的政治主張，應該要由社會來評價；而當前兩岸上，最重要的不是口號，而是務實面對、解決人民權益的問題，這個問題就是非洲豬瘟蔓延。

黃重諺再次呼籲北京當局，應該站在人民福祉的立場，依照兩岸相關協議完整揭露疫情資訊，共同阻絕疫病蔓延，一起負起責任，「我想，喊口號不如快通報」。

對於兩岸關係的立場，黃重諺表示，政府維護兩岸關係和平穩定發展的政策一致，兩岸城市之間的互動，是地方交流的一部分，只要有助於雙方了解，符合對等尊嚴，不預設政治前提，各界、政府都會正面看待，只有這樣才能達成兩岸互相理解跟認識。

▼雙城論壇柯文哲聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

