　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍人追女同袍失敗竟騙裸照　自稱「善良之人」上訴求緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）在擔任軍職期間，因追求同袍A女不成，竟兩度冒充對方喜歡的街頭藝人，騙取多份裸露私密部位的性影像，一審被依法判處有期徒刑2年。阿強提出上訴，聲稱自己「尚可稱為一個善良之人」，經過這次教訓已知悔改、不會再犯，希望能獲得緩刑的機會，但日前被二審法官裁定駁回。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿強案發之後自願退伍，不僅前途全毀，若判決確定，還有可能得入監執行。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強原本是職業軍人，現已退伍，從軍期間他追求同袍A女失敗，竟兩度假冒對方喜歡的街頭藝人，誘導拍攝裸露私密部位的性影像。後來A女發現異狀並向藝人求證，這才驚覺被騙，憤而向服役單位提出性騷擾申訴。台中憲兵隊很快便持法院核發的搜索票前往阿強的住處進行搜索，並查扣筆電、隨身硬碟等相關證物。

阿強一審被法院依犯無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪，共兩罪，判處有期徒刑2年。但阿強提出上訴，他辯稱，此案發生之前，他沒有任何前科，平時樂於捐助弱勢，「尚可稱為一個善良之人」，這次是因為兩性觀念不佳，無法妥善處理男女感情才會犯錯，現在已知悔改，也有前往醫療單位尋求協助、矯正心態，未來絕無再犯之虞，希望能獲得緩刑的機會。

台中高分院二審法官認為，阿強只因追求不成，就兩度冒充他人，以詐術獲取A女的性影像，相關犯行事證明確，一審判決認事用法並無違誤，量刑也算妥適，自應予以維持。

至於阿強請求緩刑的部分，法官表示，阿強的行為對A女造成相當程度的身心創傷，他欠缺對他人隱私權核心領域的尊重，應當予以適度懲罰，本案難認有任何可以暫時不執行刑罰的情況存在，最終裁定駁回他的訴求，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質
青棒比賽出現職業啦啦隊適合嗎？本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽
一眼認出「中日韓」旅客！　網分享爆笑辨識法：太中肯
《欸你這週要幹嘛》小粉紅懷孕！　網驚：一直以為是單身
朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠取證」急認：發言不當
刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星
快訊／川普證實：美軍攻擊奈及利亞ISIS
母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

軍人追女同袍失敗竟騙裸照　自稱「善良之人」上訴求緩刑

信義區「神醫」被抓了！　真實身分是通緝犯

張文案新疑點！事發前「不尋常行為」恐藏動機　警寄望破解筆電

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

軍人追女同袍失敗竟騙裸照　自稱「善良之人」上訴求緩刑

信義區「神醫」被抓了！　真實身分是通緝犯

張文案新疑點！事發前「不尋常行為」恐藏動機　警寄望破解筆電

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

酷澎稱「僅3000個資」未外流　韓政府：最終結果待調查

女歌手自爆「名字是烏龍」！　取錯名還來不及改

美產能拉警報！對台軍售未交付近7000億元　F-16V再等3年

陸劇男神認了遭限消令！李宏毅首發聲「積極解決」籌不到錢現況曝

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質

強化軍事嚇阻　金正恩：未來五年持續發展飛彈

曾仁和聖誕夜戴「紅帽」！加盟龍隊曝心聲：簽約當天就期待新球季

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

三重疏洪五路機車自撞！女乘客OHCA送醫

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

賠掉岳母「雲仙樂園」　航空創辦人又涉侵占1.6億

更多熱門

相關新聞

創意私房陳老師偷拍30童判12年　上訴求減刑被打臉

創意私房陳老師偷拍30童判12年　上訴求減刑被打臉

中檢偵辦創意私房案，其中1名在台北從事補教業的陳姓男子，被其他會員稱作「陳老師」，陳男在擔任教職期間，將女童帶回家並以裝有針孔的寶特瓶偷拍女童洗澡，時間長達9年，被害人數逾30人，一審依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等55罪判刑12年；陳不服上訴，並宣稱「保證永遠不再犯」，台中高分院近日駁回，仍維持12年判決。

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

顏寬恒仍遭重判理由曝！美女妻確定脫身

車手願繳3千元求減刑　法官秒打臉

車手願繳3千元求減刑　法官秒打臉

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

名導涉強制性交　遭限制出境出海

名導涉強制性交　遭限制出境出海

關鍵字：

台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

金馬導演「開放式關係」玩3P

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面