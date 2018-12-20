紐約時報：美方以「抓黑幫戰略」算計孟晚舟

▲華為CFO孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為首席財務長孟晚舟在加拿大被捕後，經過12天拘留才終於獲得保釋。不過，《紐約時報》報導揭露，其實促使這次「拘捕行動」的調查早在2010年就啟動；且使用的戰略為「艾爾卡彭（Al Capone）」，這種作法通常是用來「追捕黑幫成員」的戰略。

根據報導，知情人士表示，「孟晚舟案」在歐巴馬政府時期就已展開調查，對象包括華為在內的中國公司。一名前聯邦執法官員透露，反間諜特工和聯邦檢察官在2010年就已針對華為領導層的案件開啟調查工作。

「Al Capone」一詞，原為芝加哥犯罪集團聯合創始人和老大阿爾方斯·加布里埃爾·卡彭（Alphonse Gabriel Capone）的姓名。當年，政府試圖監禁卡彭，並於1931年起訴其逃稅，法官認為，在證明卡彭未繳稅款之前，向政府談判支付他所欠的退稅；但最後卡彭被定罪，並被判處11年徒刑，於1932年入獄。案件發展與此次「孟晚舟案」存在相似之處。

▲孟晚舟出席加拿大法庭聽證會。（圖／路透社）

直到2018年，美國才以「涉嫌銀行欺詐」為由追捕孟晚舟，前聯邦檢察官表示，「比起以國家安全為由立案，暴露機密信息，這會是更好的進攻路線」，「可以把它想像成Al Capone戰略，也就是檢察官通過指控逃稅，來追捕臭名昭著的黑幫。」。

加拿大應美方要求，1日拘留華為創始人任正非之女、華為副董事長孟晚舟，美方以涉嫌違反「對伊朗貿易制裁」為由，要求引渡孟晚舟，經過11日拘留後，孟晚舟於當地時間11日獲得保釋，按照相關程序2019年2月6日將再度出庭，「孟晚舟事件」引發的中美加三國角力，恐怕還會持續下去。