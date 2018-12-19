桃園山城紅花節以聖誕紅為主題　結合農業和休閒觀光

▲桃園山城紅花節以聖誕紅為主題，於復興區三民地區擴大舉辦為期兩周的活動。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2018桃園山城紅花節」即將在12月23日，於復興區三民地區擴大舉辦為期兩周的活動，市府農業局19日於市府，舉辦宣傳活動指出，今年第二屆展開的桃園山城紅花節規劃30場農事體驗活動及4場假日輕旅行等，結合農業和休閒觀光，歡迎市民朋友前來體驗三民地區特殊的地景風貌，感受農村風光的魅力。

農業局長郭承泉表示，「2018桃園山城紅花節」活動自107年12月23日起至108年1月5日止，以聖誕紅為主題，結合地方特色農產，規劃30場次農事體驗活動，4場次假日輕旅行，串連地方產業、觀光、商圈及景點的遊憩路線，讓市民朋友親近大自然及體驗農村生活。

▲▼桃園山城紅花節以聖誕紅為主題，於復興區三民地區擴大舉辦為期兩周的活動。（圖／桃園市政府提供）



活動期間每周六、日到台七桃花源休閒農業區，完成2個裝置藝術點打卡按讚，即可兌換聖誕小禮物；報名參加「12月23日聖誕點燈活動」前300名還有驚喜紀念品。

農業局專委劉秀卿指出，三民地區位於大溪和復興交界，鄰近台7線和台71線，交通便利，也擁有蝙蝠洞、三民天主堂、基國派老教堂、石門水庫等觀光景點，盛產北台灣品質最好的聖誕紅及繡球花、綠竹筍、五月桃等，是桃園重要的農產品產地。