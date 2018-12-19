影／台灣護照受禮遇！德機場僅10國可快速通關　告示牌高掛我國旗

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外交人員維護對外關係不遺餘力，台灣護照在許多國家也都享有免簽待遇。一名網友在臉書上分享他去德國時的經歷，在法蘭克福機場，全球一共只有10個國家可以享有快速通關的福利，其中一個就是台灣，機場的標示牌還直接把台灣的國旗放上去，讓許多網友直呼太溫暖了。

▲台灣國旗現身德國機場，名列可快速通關的10國。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，這是他在德國法蘭克福機場看到的告示牌，標示出10個可以享有「快速通關服務」的國家，包括澳洲、加拿大、紐西蘭、日本、南韓、新加坡、智利、美國、阿拉伯聯合大公國和台灣，只要是年滿18歲且持有合法護照的旅客，都可以享有此服務。

網友們照片看到都說，外交人員的努力終於有成果了，「有快速通關真的差很多，關於這方面，希望越來越好」、「台灣護照很好用」、「這樣大家可以給外交部跟駐德的外館人員拍拍手嗎」、「感覺溫暖」、「我是台灣人我驕傲，為了這個，我要去德國玩了」、「台灣護照老實說很好用」。

也有許多網友擔心，消息曝光會引起大陸網友不滿，可能過沒幾天就被撤掉了，「完了，聖旨又快要發過去撤除了」、「過沒幾天國旗就會被撤掉了」、「你這樣某些人會崩潰喔」、「會不會接下來就是一連串的打壓行動」、「太高調了，明天馬上就被下架」、「明天會有一堆碎玻璃」。

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