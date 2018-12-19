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觀光局新南向獎勵奏效！泰「模犯生」電影公司甩上海來台旅遊

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▲觀光局新南向獎勵奏效！泰「模犯生」電影公司甩上海來台旅遊。（圖／觀光局提供）

▲泰國「模犯生」電影公司來台旅遊。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局近年大力推動新南向政策，優惠的獎勵旅遊措施在上海、香港等地中脫穎而出，吸引泰國「模犯生」所屬GDH電影公司高層率同眾多當紅一線影視明星250人，於15到20日來台旅遊。

觀光局表示，GDH電影公司於昨（18）日在台北君悅酒店盛大舉辦該集團2018年終歡慶晩宴，為表歡迎與重視之意，副局長陳淑慧親臨致意，並贈送紀念品，盼藉由電影明星光環效應，為台灣市場注入新的來台旅遊動能。

觀光局補充，GDH電影集團底下人氣紅星雲集，過往拍攝不少人氣大片，其中「模犯生」一片2017年5月於泰國上映，兩週內創下1億泰銖的票房，成為2017年迄今為止最高票房的泰國電影。「模犯生」男配角Teeradon Supapunpinyo、「一日戀人」 男主角 Chantavit Dhanasevi、「天賜的禮物」主演Violette Wautier、Sunny Suwanmethanont等眾多重量級明星皆隨團來台旅遊，期待能引領來台觀光之風潮。

觀光局表示，駐曼谷辦事處與台灣接待旅行社多次拜訪負責組團的泰國旅行社，大力行銷台灣獎勵旅遊環境與周全的接待準備，促成泰國GDH電影公司來台辦理2018年終歡慶活動，並前往台南、阿里山、日月潭等景點實地考察勘景，並住宿於星級旅館，以為日後來台拍片取景參考，期待藉由影視無遠弗屆的影響力為國內觀光再添薪火。

泰國GDH電影公司CEO則回應，這次來台灣是經過全體員工票選後的選擇，從上海、香港等眾多競爭對手脫穎而出，獲選原因最大是台灣人民的虔誠信仰，跟泰國人一樣，讓他們來台灣旅遊時，也可去寺廟拜拜，為自己、家人和情人祈福。

觀光局近年大力推動新南向政策，新南向18國旅客106年來臺228.4萬人次，較105年成長27%，占比由15%提升至21%。107年1-10月新南向18國旅客來臺203萬4,446人次，成長15.65%。為鼓勵新南向旅客來台觀光，除放寬新南向國家簽證外，亦擴大境外企業來台獎勵旅遊獎助，提供多項優惠措施，吸引了許多東南亞的企業爭相前來，今（107）年1-11月新南向國家企業向觀光局申請獎勵旅遊獎助來台人數已達28,790人次，較去（106）年成長 40.34%，成功爭取優質觀光客源。

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