想拍出賣座電影？先從「大女主」開始　研究：觀眾想看不同的故事

▲蓋兒加朵演出《神力女超人》翻紅。(圖/神力女超人劇照)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

最近「大女主」的電影日漸站穩好萊塢影業,主角為男性的電影比較賣座的印象也慢慢式微。據美國兩個研究團隊發布的最新統計結果就顯示,無論製作規模大小,主角是女性的電影票房基本較高,且若女性角色間有「討論男人以外主題」的談話,會更受歡迎。

據《紐約時報》報導,這份由CAA及shift7在12月11日的報告,統計了在2014年至2017年間上映的350部電影,皆為票房可觀的大片,其中有105部主角為女性,245部主角為男性。

▲近期上映的《寡婦》。(圖/福斯影片提供)

研究團隊接著用製作規模把這些電影分類,發現了「性別」之間的差距在這些大片裡更顯著,成本超過1億美元(約30億台幣)的類別裡,有75部電影主角是男性,女性擔綱主角僅19部。但重要的是,研究發現在每一個級距中,主角是女性的票房都來的比男性高。

A Creative Artists Agency and Shift7 study found that since 2012, no film has made $1 billion in worldwide box office without passing the Bechdel test. And that's not the only surprising study result: https://t.co/TSNOdrX8RI pic.twitter.com/baDEI6TuEh