想拍出賣座電影？先從「大女主」開始　研究：觀眾想看不同的故事

▲蓋兒加朵演出《神力女超人》翻紅。（圖／神力女超人劇照）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

最近「大女主」的電影日漸站穩好萊塢影業，主角為男性的電影比較賣座的印象也慢慢式微。據美國兩個研究團隊發布的最新統計結果就顯示，無論製作規模大小，主角是女性的電影票房基本較高，且若女性角色間有「討論男人以外主題」的談話，會更受歡迎。

據《紐約時報》報導，這份由CAA及shift7在12月11日的報告，統計了在2014年至2017年間上映的350部電影，皆為票房可觀的大片，其中有105部主角為女性，245部主角為男性。

▲近期上映的《寡婦》。（圖／福斯影片提供）

研究團隊接著用製作規模把這些電影分類，發現了「性別」之間的差距在這些大片裡更顯著，成本超過1億美元（約30億台幣）的類別裡，有75部電影主角是男性，女性擔綱主角僅19部。但重要的是，研究發現在每一個級距中，主角是女性的票房都來的比男性高。

A Creative Artists Agency and Shift7 study found that since 2012, no film has made $1 billion in worldwide box office without passing the Bechdel test. And that's not the only surprising study result: https://t.co/TSNOdrX8RI pic.twitter.com/baDEI6TuEh — IndieWire (@IndieWire) 2018年12月12日

這份研究推翻了過往好萊塢的主流看法，從古至今，製作商顯然都比較偏好拍攝男性為主的故事，報導引用了聖地牙哥州立大學的研究指出，在2017年，主角由女性擔任的電影只占賣座大片中的4分之1，電影中的主角群由女生扮演的也只有3分之1。

▼凱特布蘭奇憑著《藍色茉莉》中精湛的演技，拿下知名的金球獎、奧斯卡雙影后。（原子映象提供）

絕不只因為女生也會進戲院，而是觀眾想看到更多不一樣的故事，CAA團隊成員豪伯格（Christy Haubegger）接受紐約時報採訪時表示，觀眾們會想要看到更新穎的故事，「超級英雄的粉絲都已經看一樣的超級英雄電影好久了。」

至於為什麼由女性主演的「非典型」電影往往會被商人看做高風險的生意，是因為工作室在最一開始，就需要對這類型的電影投注更多心力，豪伯格說，「我想他們大概也不想打這種風險高的賭，不過，這種電影事實上都會回本，甚至大賺一筆。」