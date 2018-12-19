獨／行銷創意專家潘恆旭接任觀光局長　推銷高雄觀光魔法師

韓國瑜顧問潘恆旭。（圖／東森新聞）

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜上任後，就宣示要帶頭拚經濟，其中有一項就是全力推銷高雄觀光，所以觀光局長這個位置就相當重要，目前接掌高雄觀光局長的人選曝光，就是陪著韓國瑜一路打選戰，成功翻轉高雄關鍵人物之一，也是熟知網路行銷的潘恆旭出任。

潘恆旭是屏東人，也是高雄復華中學畢業，對於高雄相當熟悉，就連準高雄市長韓國瑜來到高雄之後，對於高雄市一開始只知道六合夜市，但是後續對於高雄美食推薦，幾乎都是靠潘恆旭介紹，潘恆旭過去在行銷方面可以說是非常專業，曾經也在電視台擔任過旅遊節目製作人，又有百萬旅遊粉絲團經驗，近期在他的臉書上頭，也貼了不少他親自拍攝的高雄美景照片，同時也加註了文字，看得出來他已經對高雄市觀光產業推行應該已經準備好了，而且從過往製作旅行節目的經驗，對於「行銷觀光」應該更是駕輕就熟。

1970年出生的潘恆旭，雖然只有大學肄業的學歷，但是在二十六歲時就已經身兼台北之音電台與霹靂布袋戲兩大創意總監，二十八歲出任遠流智慧財總經理，二十九歲成立恆星創意公司，工作第五年內就登上總經理寶座，包括《霹靂布袋戲》、《史艷文重出江湖》, 以及誠泰銀行的「台灣之子公益卡」、「女神龍卡」，金庸的《射鵰英雄宴》都是他的成名作。

韓國瑜顧問潘恆旭。（圖／東森新聞）

潘恆旭曾經接受過媒體專訪時說：勇氣、能不怕變、不怕生、不怕輸、主動出擊、有執行力、熱情，是他所體會的「年輕制勝七武器」，他強調，勇氣是制勝的原動力，就是靠著這股勇氣，潘恆旭從一開始大家不看好韓國瑜選情時，就一路相伴，現在成功逆轉高雄，未來將會用韓國瑜曾經說內閣成員一定要有「熱情、熱情、熱情」，來行銷高雄觀光，落實韓國於政見當中的「高雄起飛」，讓大家看見高雄。

潘恆旭簡歷

屏東人 高雄復華中學畢業 北藝大戲劇系肄業

現任 實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授

東森財經新聞台旅遊節目「輕旅行」製作人

國內知名行銷創意專家。

歷任：霹靂布袋戲創意總監、大成報社長、遠流智慧財總經理、蕃薯藤執行長、百萬旅遊粉絲團Yam輕旅行執行總監等