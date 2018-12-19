文具店老闆被問煩「大字報標位」　超熱銷商品竟是它！網嘆：放櫃台吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

文具店商品琳瑯滿目，辦公、文具、禮品、雜貨等一應俱全。一名文具店老闆昨日就po文表示，店內有項商品超熱銷，已經被問到煩的他，乾脆寫了張大字報，清楚地標示出位置；重點是，這項商品驚呆不少人，網友們也不禁感嘆，「原來這麼多人需要啊」、「哪一家...我可能會需要」。

老闆在爆廢公社無奈說，「被問到煩了只好這樣。」原來是有不少客人詢問離婚協議書的放置處，這樣一來雙方都尷尬，所以他乾脆用海報紙寫下大大的「離婚協議書」，讓有需要的朋友在各式商品中，能迅速找到，而他也不用一直回答相同的問題。

▲文具店超夯商品是離婚協議書><。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「入口處最優」、「下次直接拿一點放櫃檯就好，這樣更快」、「天花板應該要加個吊牌」、「有那麼多人要離婚啊」、「應該要開個專櫃」、「熱銷no.1」、「現在這個東西真的是暢銷品耶」；此外，還有人附和道，「以前做書局，離婚協議書真的很搶手，一直被問。」

台灣近3年來離婚率攀升，根據內政部統計資料顯示，2015年到2017年，一路從2.28‰攀升至2.31‰；而2015年結婚未滿9年就離婚的情況，竟佔了53%之多，這已反映出台灣社會結構性問題嚴重，隨之而來的單親家庭問題，也是一個隱憂。

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