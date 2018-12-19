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影／幫我買包衛生棉！男友狂盧8分半「這樣不MAN」　女友冷回一句完爆

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網搜小組／綜合報導

「我會沒臉抬起來……！」一名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示生理期來了但衛生棉卻剛好用完，只好私訊男友請他買一包回來；沒想到男友為此打電話來狂盧8分半鐘，「我一個大男人去買衛生棉很丟臉耶！」原PO安靜聽完後只冷冷回了一句話，立刻完爆男友，讓他乖乖抱了2包衛生棉回家。

▲▼原PO請男友幫忙買包衛生棉，沒想到他卻打電話來狂盧8分半鐘。（圖／翻攝爆怨公社、資料照）

▲男友見到「幫買衛生棉」的請求後，立刻打電話狂盧8分半鐘「很丟臉耶」。（圖／翻攝爆怨公社、資料照）

「老公，你幫我買一包給我，我沒有了！」原PO秀出截圖，表示當天發現衛生棉用完後立刻傳訊男友請他幫忙買，怕他買錯衛生棉牌子，還特地傳了照片給他，沒想到男友看了後卻打電話回來唉唉叫，還發表了長達8分半鐘的「大男人理論」，直言「我一個大男人去買衛生棉很丟臉耶」、「這樣會讓我失去男子氣概，完全沒有臉抬起來！」

話筒另一頭的原PO默默地聽著男朋友狂盧，最後只冷回一句「那你回家刷床單吧！不然就買新的床單！」男友聽完後瞬間愣住，還抱了2包衛生棉回家，要原PO用好、用滿，「老子要省床單錢」，還揶揄「還好你不是叫我買驗孕棒！」

網友看完原PO經歷笑翻，「我老公都不想幫忙買耶，因為一個牌子、一種尺寸就分好幾種，他有選擇障礙」、「我老公覺得買這個很帥氣，表示他有老婆」、「拎北幫我老婆買，走路都有風勒」、「我家的豬隊友連護墊還是衛生棉都分不清」、「我老公都拿著走秀呢」、「我男友怪怪的，還教我如何使用衛生棉條！」

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關鍵字：衛生棉,男友

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