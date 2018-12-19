「養樂多苦苦的」喝了秒睡！新北鬼父設陷阱　深夜洩慾14歲女兒

▲少女每次喝下父親拿給她的飲料，都會覺得味道很奇怪。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

新北市一名40多歲父親涉嫌多次趁14歲女兒熟睡時，用手指性侵女兒；去年更變本加厲，他在女兒的養樂多中下藥，再趁對方昏睡時性侵，還拿驗孕棒給女兒要求驗孕。少女察覺「養樂多苦苦的」跟弟弟換飲料，發現弟弟喝完立刻昏睡，才澈底揭發父親淫行，沒想到父親到案竟還說「兩人是合意性交」。新北地院依加重強制性交等罪判有期徒刑11年，可上訴。

少女雙親離異後，與弟弟的撫養權被判給爸爸，三人平時同住一屋簷下。2016年11月，父親開始半夜溜進少女房間，對女兒上下其手，少女雖然中途驚醒，但迫於對象是父親，只能繼續裝睡。

2017年2月更變本加厲，父親買養樂多、珍珠奶茶拿給她喝，女兒發現每次味道都怪怪的，喝完都會想睡；他4月時更想出新花招，還問女兒要不要喝酒，等女兒醉倒後指侵得逞。

女兒開始把喝完的養樂多空瓶收集起來。由於每次飲料都「苦苦的」，弟弟得知後，就提議交換飲料喝看看，，果然也覺得苦苦的，喝完沒多久就陷入昏睡。

▲父親坦承，偷偷在養樂多下安眠藥，但強調劑量不多。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

弟弟將此事告訴外婆和母親，也透露曾看過爸爸偷摸姊姊的大腿，以及養樂多味道非常古怪。母親得知後氣得報警處理，並將養樂多空瓶送去化驗。

父親到案承認對女兒下藥，確實「做錯了」，但否認性侵，只是幫女兒蓋被子時不小心摸到她的下體，還辯稱下的安眠藥劑量不多，女兒被摸時很清醒也沒反抗，代表雙方你情我願；至於給驗孕棒驗孕，則是在教導性知識，好讓女兒保護自己。

18瓶養樂多空罐經送驗後，確實驗出含有第四級毒品「佐沛眠」成分；而父親的病歷紀錄上也曾到診所取得含「佐沛眠」成分藥物。姊弟倆指證歷歷，加上化驗結果顯示養樂多內確實有下藥，檢方據此認定鬼父性侵共4次，女兒也表示希望重判讓父親坐牢，因此判狼父應執行有期徒刑11年，可上訴。