愛孫要吃飽！嬤幫孫女整理餐袋　媽打開見「這支」傻眼：以後嫁不出去啦

▲ 阿嬤幫孫女準備餐袋放這支...。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

阿公阿嬤總是害怕孫子吃不飽、穿不暖，把最好的都給愛孫。有網友今日在臉書表示，她請媽媽幫忙女兒整理上學用的餐袋，但是袋子裡卻看不見一般湯匙筷子，反而只有「這支」，令她超傻眼。

原po在臉書「爆廢公社公開版」表示，「昨天我媽幫我女兒整理餐袋 ，結果幫她放這支湯匙...帶去學校...」，還加上幾個無言表情以示無奈。照片中可見，阿嬤放了一支「盛湯的大湯杓」，而不是一般吃飯的小湯匙或筷子，讓人不禁懷疑是不是很怕孫女餓到。

▲快找找餐袋有沒有多一個碗公 ！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

po文一出，網友笑翻表示，「我阿罵也都怕別人虐待孫女」、「阿嬤怕孫子搶輸了」、「應該再加一個碗公啊」、「讀書不一定讀贏人，但是吃得吃贏人阿」、「很好，我小時候我媽也放過......幾次」、「霸氣的湯匙，阿嬤不容許吃輸別人」。

其他人則是開玩笑表示，「從此女兒不必帶便當了，到處打游擊，挖個幾次...就飽了」、「欸！妳的便當看起來好好吃。我吃一口」。原po還回應說，女兒如果真的用這支吃飯，「以後會嫁不出去吧...」。

日前亦有網友貼出一張「阿公幫孫子驅蚊法」照片，圖中可見一台紅色的嬰兒車裡躺著熟睡的寶寶，阿公怕睡著的金孫被蚊子咬，竟然拿來一個水藍色的「飯菜罩」蓋在嬰兒車上，這下不只防蚊還能防蒼蠅。只能說每位阿公阿嬤都有他們默默疼孫的方式啊！

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▼阿公阿嬤疼孫的方式都很特別～（圖／翻攝自爆怨公社）