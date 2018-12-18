2北歐女遊客遭「割喉斬首」…結伴遊摩洛哥慘死　藏屍荒山帳篷

▲挪威女背包客與同伴遊摩洛哥，卻在山區遭人殺害。（圖／翻攝臉書／Maren Ueland）



記者王致凱／綜合外電報導

近日2名來自北歐的女背包客，近日被發現陳屍在摩洛哥著名旅遊勝地圖卜卡勒峰（Toubkal）附近帳篷內，頸部有銳器「割喉」傷痕，甚至有消息指2人是遭人斬首。當局證實，已經逮捕1名涉案男子，詳細案情仍有待調查。

根據英國廣播公司（BBC）報導，2名女子分別來自挪威和丹麥，結伴至摩洛哥旅遊健行，卻不幸在北非最高峰的圖卜卡勒峰山腳附近遭殺害，屍體17日在2人共用的帳篷內被發現。摩洛哥當局發表聲明表示，已經在馬拉喀什市（Marrakesh）逮捕1名涉案男子，目前正進一步偵訊調查中，同時追查其他涉案人士。

挪威當局已經證實，其中一名死者為28歲挪威籍女子烏蘭（Maren Ueland），丹麥官方則沒有公布另一名死者的身份。烏蘭的母親艾琳（Irene）向挪威廣播公司（NRK）表示，女兒和另一名遇害女子是挪威東南大學（University of South-Eastern Norway）同學，12月9日結伴到摩洛哥共度聖誕假期。艾琳說，「2人採取所有必要的安全措施」，未料仍發生憾事。

另據《摩洛哥世界新聞》（Morocco World News）報導，一名要求匿名的遊客表示，被害人被發現時「疑似遭斬首」，但消息未獲當局證實。當地遊客說，目前，圖卜卡勒國家公園已經被關閉。

▼位於摩洛哥阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的圖卜卡勒峰山區。圖卜卡勒峰標高4167公尺，是北非第一高峰。（資料照／路透）

