時速194km趕急診！醫師開M5國道狂飆「只有我當班」　法官：照罰

▲陳醫為趕上班超速。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中亞洲大學附屬醫院一名陳姓急診科醫師，日前因趕著上班開刀，以時速194公里開著BMW M5跑車在國道3號狂奔，遭國道警攔下開罰並吊扣汽車駕照3個月，讓陳醫不服提起行政訴訟。但彰化地院認為，陳醫早知隔天班表，院內當日也沒有緊急狀況，本可以其他方式安全上班，因此判陳敗訴。

判決書指出，陳醫表示，他7月9日開始身體不適，雖然就診卻都沒有改善，甚至出現高燒的症狀；直到13日上午他因病睡過頭，為了職業道德，他抱病驅車趕往醫院急診治療病人，這才會超速。此外，由於急診醫師人力不足，當日上午的時段只有他一人，無法找人代班，才會心急超速。

▲陳醫遭國道警車紅斑馬攔下開罰。（示意圖／國道警察局提供）



據《蘋果日報》報導，陳醫當日駕駛BMW M5系列的跑車，在國道以時速194公里狂飆，整整超速84公里，被國道紅斑馬警車攔下，開罰8000元、違規記點3點、吊扣駕照3個月，且須參加道安講習。

彰化地院認為，陳醫提出體恤醫療人員辛勞，但他的主張不符合《行政罰法》上「緊急避難」的要件，不能因為生病睡過頭就危害其他用路人的安全，任意在國道超速，加上他早知隔日班表，亦可以其他方式安全到達院內上班，因此判陳敗訴。

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