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霸凌同學至墜樓死　國中屁孩看守所「爽吃免錢+躺看電視」網氣瘋

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▲▼圍毆同學至墜樓身亡，竟穿著死者身上搶來的外套出庭。（圖／翻攝自Twitter／haren_kei）

▲ 14歲男嫌出庭時穿著從死者身上騙來的羽絨外套。（圖／翻攝自Twitter／haren_kei）

國際中心／綜合報導

南韓上月發生震驚社會的「仁川國中生墜樓案」，一名國中2年級的男學生在公寓頂樓遭4名同學脫掉內褲、吐口水，被圍毆長達150分鐘後，從15樓墜落身亡。4名嫌犯日前出庭時被發現穿著死者的外套，近日又被爆出竊盜前科，且友人前往探視時，其中1人還表示，蹲牢房「很爽」。這段節目播出以後，迅速引起廣大網友撻伐，群起要求政府廢止少年事件處理法。

11月13日下午凌晨1時15分左右，包括14歲李姓男學生及15歲金姓女學生在內的4人將14歲全姓男學生從網咖強拉到附近公園，搶走他的電子菸後，持續毆打約75分鐘；當天下午5時20分左右再以歸還電子煙為由，將他叫到延壽區一處公寓頂樓，集體毆打他長達80分鐘，甚至對著他的嘴巴吐口水、脫下他的褲子和內褲。

忍受長時間毆打的全生趁嫌犯暫時停手時，奮力衝向頂樓欄杆，將全身掛在欄杆上，絕望的說出遺言，「既然都被打成這樣，倒不如死了算了」，隨後便墜樓身亡。仁川地檢署女性暨兒童犯罪調查部12日依傷害致死等罪嫌，起訴4名嫌犯。被告在調查中供稱，因為死者以言語侮辱他們其中一人的父親，才會毆打他。

JTBC電視台記者訪問嫌犯的友人後於13日披露，4名嫌犯都是霸凌慣犯，且有明顯的地位之分。這名爆料者說明，4人中的「老大」父母離異，母親再婚後，他經常遭到繼父毆打，全身佈滿傷痕，也因此患上憂鬱症，有自殘傾向，疑似將在家中受到的委屈發洩在受害者身上。報導指出，其他3名嫌犯的家庭環境也不盡美滿，且因為家長疏於管教，年紀輕輕就有竊盜、暴力前科。

曾前往看守所探視嫌犯的爆料者受訪時則表示，「他在笑，看起來很快樂、非常自在。」他當時向嫌犯說道，「如果能從看守所出來，就好好生活吧」，沒想到對方卻說，「先管好你自己吧。」嫌犯還對他說，看守所裡不但提供飯菜，還可以躺著看電視，「每天晚上9點睡覺，早上起來就有飯吃，很爽啊。」

其他同校學生也表示，嫌犯根本不怕進警察局，也不怕被處罰，甚至挑釁的說，「要告就去告啊」。他們提到，「就算進到少年感化院，最長也只會關6個月，說不定3個月就可以出來，反正他們適用於少年事件處理法，完全不覺得自己如果被關，人生就會完蛋。」

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關鍵字：霸凌,校園霸凌,青少年犯罪,少年事件處理法,日韓要聞

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