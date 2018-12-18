素顏恐攻？　韓國網紅宣言：不要因為別人視線而作賤自己

圖文／鏡週刊 在極度重視外貌，人均整容產值高居全球第一的韓國，電視女主播連要不要戴眼鏡和假睫毛播新聞，內心也必須天人交戰一番。 如今，全球的「Me Too」風潮也吹入韓國，影響所及，韓國年輕女性開始挑戰長期以來女性一定得妝容細緻、身材苗條的審美觀，掀起所謂「脫下（外貌的）束腹」運動。 傳授超強化妝術的網紅Lina Bae，也決定找回自己原本的模樣。眼睛細長、身材福態的她在鏡頭前扯掉假睫毛、卸掉大濃妝，戴上自己的眼鏡，不少人表達支持，並讚賞她的勇氣，但憤慨的也不在少數，留言中甚至有人揚言要殺死她。 在《我不漂亮》影片中，一開始，本名裴恩永（音譯）的Lina Bae自嘲膚質糟得不像女人，眼睛小又不對稱，加上臉大，不化妝就出門，簡直是一種「素顏恐怖攻擊」。

她以「化妝是一種禮儀」催眠自己，也早練就嫻熟的化妝技巧。只見她先戴上會讓瞳孔放大的隱形眼鏡，然後依序塗上粉底，接著畫眉毛、刷眼影、描眼線、貼假睫毛、刷腮紅、塗睫毛膏，最後塗上厚重的櫻桃色唇蜜。

完成後，彷彿是另一個人，她也一點一滴拾回自信心，可以安心出門。但她的笑容很快變僵硬，彷彿在自問「頂著一臉大濃妝，真是我喜歡的樣子嗎？」

不漂亮也沒關係

21歲的裴恩永 ，小時候因為摘除腫瘤手術，被迫臥病在床很長一段時間，自此身材開始像吹氣球一樣膨脹，從小就被人用因為很胖的理由排擠，10歲開始就嘗試過自殺。

長大後，走在路上，曾有陌生人毒舌地對她說，長這副模樣，妳別出門算了。

她學會用化妝品掩飾自己，技巧純熟到可以傳授給別人，因此開始在YouTube開頻道，成了網紅。

今年稍早，裴恩永得知「脫下束腹」運動後，她回頭去仔細看了粉絲在她先前影片的留言。很多年輕女孩告訴她，化妝給了她們去學校的勇氣。

她說，「我明白這當中出了問題，因此我決定拍一支新形態的影片，告訴她們不化妝也是OK的。」

6月間，她上傳了《我不漂亮》影片。前半段她嫻熟地用化妝品武裝起來，片子中間，她開始拔掉假睫毛、擦掉口紅、眼妝、摘掉隱形眼鏡，把長髮紮起，露出羞澀的微笑。

字幕打出：

「我不漂亮。不過不漂亮也沒關係，不要因為別人的視線而作賤自己，你本身就是一個特別的存在，誰也不能傷害你。」

「可以不漂亮，也可以不苗條，我不為別人而打扮。」

「尋找完整的自己，我會一直為你打氣。」

穿著外表的束腹

這支影片成了她所有影片中點閱率最高的，瀏覽人次超過580萬。

Lina Bae接受BBC專訪時表示，做出這個決定前，她其實思考了很久，很擔心網友的反應，但她覺得該是表達立場的時候了。

「我認為很多韓國女人都穿著『外貌的束腹』，」她說。

「她們對於自己展現出的這張臉，懷有極大的恐懼感，如果有人說某個女人很醜，她會覺得特別羞恥。我以前也是如此。」

在 《我不漂亮》 之後，裴恩永又上傳了另一支影片《就算我不漂亮也沒關係》，當中她自爆曾對自己的外表自暴自棄，有段時間整天賴在床上，沒有動力做任何事情。

她嘆道，大眾媒體上每個女生都非常漂亮，身材也很完美，讓她無法不拿她們和自己做比較，自卑感也不停地湧出。「為什麼我這麼醜又這麼胖，其他人看起來這麼幸福！為什麼就我一個不快樂呢？」

學會化妝後，她的臉蛋開始有些改變，內心終於感到一絲絲喜悅，但這種開心卻不長久，「我不過是照著大家的話去做，他們說，只要變漂亮，就會幸福了。」但努力過後，她終究還是放棄了。

Lina Bae這番表白，引發激烈的反應，有人毫不留情地抨擊她：「妳根本不曾努力過」，「你連束腹也穿不下」，甚至有人留言說會找上門，殺死她。另一則寫道，「如果我是妳，我會自殺一了百了。」

但也有幾千人留言表示挺她，訂閱她頻道的粉絲從2萬爆增至14.7萬。出版社邀請她寫書，她每個月省下約1.6萬台幣的化妝品花費，如今她的影片著重於烹飪和分享好點子。



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