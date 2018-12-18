兩種主管！OL「殘酷2選1」超苦惱　網一面倒選2：豬隊友會害死人

▲到底是要脾氣好的雷上司，還是易怒的神主管呢？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近在職場上遇到大難題，就是有機會選擇上司，但兩者非常極端，其一是工作能力差，但脾氣超好；另一個則是神一般的存在，但極度暴躁、任性。有趣的是，超多網友都曾被雷過，或是因此背黑鍋，所以寧願選擇後者，直言「豬隊友會害死人」、「跟著有能力的人才學得到東西」。

「以下有兩種主管，妳（你）會選哪一種？」女網友在爆怨公社問道，第一種是工作能力超級差，經常出包要你擦屁股，甚至背黑鍋，不過脾氣超級無敵霹靂的好；而第二種上司，他的工作能力如同神一般的存在，可是極度暴躁、任性，只要碰一下就會惹怒他。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

女網友接著說，不要覺得怎麼可能會有這樣的選擇，「我他X的，現在就是遇到了...。」對此，有部分網友傾向和諧、愉快的工作氛圍跟環境，表示「我才不要每天上班累得跟狗一樣」、「駡人最慘遇過操你家人的」、「好相處才做得久」。

不過，根據自身經驗，大批網友一面倒選後者，其中關鍵在於，有能力的主管比較能讓下屬信服、也可以學到東西，而且職場很現實，神救援絕對比豬隊友來得強，「要是沒能力位置還比我高，只會讓我瞧不起他，若幫忙擦屁股會更討厭」、「1絕對會把自己搞到腦中風」、「強將手下無弱兵、有一天妳也會不自覺的變神」。

有人也認為，「通常這種脾氣好的，只不過是老闆的狗，或公司安排的眼線，沒能力沒幫助，只會講幹話，留著或跟下去只會讓自己沒前途，還學了一堆壞觀念！」還有網友點出例外情況，「除非妳有辦法幹掉1，坐上他的位置。」

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