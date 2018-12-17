川普堅持防衛費用分攤調高9倍　青瓦台政府已無退路

▲南韓總統文在寅與美國總統川普於2017年11月造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

南韓與美國在11日至13日進行最後一輪「防衛費分攤談判」，針對2019年南韓需支付美國的防衛費用分攤額度、有效時間和調升比例等進行談判。美國要求分攤金額比調高50%，最後南韓無法做出決定，談判宣告破局。而美國與北韓的無核化談判將持續，為了強化南韓在中間的發言權，青瓦台政府最終恐無法拒絕川普調高額度的要求。

美國總統川普希望南韓2019年的防衛費分攤金額，能夠從2018年的9600億韓元（約台幣280億元）上調50%，達1兆3000億韓元（約台幣380億元），比2014年談定的5.8%增加近9倍。南韓外交部官員表示，雙方在分攤費用的想法上存有很大的差距，此次談判雖努力縮小分歧，但結果仍不如預期。

《中央日報》報導指出，川普不斷在韓美高峰會談和電話通話中重申提高分攤金額的要求，南韓則堅持「雙方應本著相互尊重和理解的精神來合理上調分攤金額」原則，南韓政府擔心若一旦提高分擔費用後，在協定的有效期限內，需要分擔的金額會像滾雪球般滾越大，將大幅提高南韓的經濟壓力。

▲ 2017年8月29日，美韓聯合軍演「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）。（圖／達志影像／美聯社）



防衛費分擔費是指南韓替美軍分擔的駐軍費用，用途包含支付各種美軍基地建設、軍需後勤需求等。川普曾說，「美軍今年支出費用高達7160億美元（約台幣22兆元），真是太瘋狂。」除了希望縮減國防費用外，也計畫加強對同盟國的要求。南韓政府表態無法接受這樣強硬的立場，執政黨在內的5個黨代表也向文在寅傳達國會不接受增加金額的提議。

青瓦台內部也進行激烈的辯論，執政的共同民主黨表示，總統文在寅2017年安排川普訪問駐韓美軍平澤基地，就是為了避免發生現在這種情況，平澤基地的建造費用高達107億美元（約台幣3330億元），其中92%都由南韓自行承擔。此次談判破局後，雙方尚未談下次的日程．由於現行協定將於年底到期，未來恐將出現協定空窗期。

南韓外交人士也透露，2003年時前總統盧武鉉為說服布希政府放棄對北韓採取軍事手段，以「透過對話和平解決北韓核問題」，最終決定向伊拉克追加派兵，而這一決定受到了支持者的強烈反對，此後盧武鉉的支持率便開始下滑。如今現況和當時非常類似，總統府擔心大幅調高防衛費用分攤額度將失去民心。