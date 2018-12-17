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金正恩悼父：你的願望絕不退讓　痛斥美阻斷朝鮮非核化之路

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▲▼金正日逝世7周年，金正恩前往太陽宮悼念。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日逝世7周年，金正恩前往太陽宮悼念。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

今天為前北韓領導人金正日逝世7週年，現任領導人金正恩帶領多位幹部前往錦繡山太陽宮悼念。金正恩在陵寢前誓言，「會一絲不苟地、絕不退讓地實現金正日的構思和心願，並頑強奮鬥到底。」北韓當局也聲明譴責美國強化對平壤的制裁和施壓，更警告可能永遠封鎖朝鮮半島的非核化之路。

根據北韓中央通信社（KCNA）刊載的聲明指出，美國總統川普曾多次表達希望改善與平壤當局之間的關係，但美國政府10日以違反人權為由制裁3名北韓高官，未來將不得入境美國並被凍結在美資產，其中包括金正恩的左右手、「北韓第二把交椅」崔龍海（Choe Ryong-Hae），對此北韓當局認為美國國務院一心想把北韓、美國關係拉回到2017年的狀態，當時兩國經常隔空言詞交鋒。

今年6月金正恩和川普在新加坡舉行歷史性峰會，承諾改善兩國之間的關係，聲明中認為，這是對保障世界和平與安全很有意義的事情，北韓與美國之間的根深蒂固的敵對關係並非一朝一夕可改，平壤主張先循序漸進，重新建立信任關係。聲明中也痛批美國政府，如果認為制裁、打壓就能讓北韓放棄核子武器，那就大錯特錯，「此舉將永遠阻斷朝鮮半島非核化之路。」

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關鍵字：北韓,美國,金正恩,川普,金正日,日韓要聞,北美要聞

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