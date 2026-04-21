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師大附中校歌布條「新中國」消失　事實查核：拆到一半的畫面

▲▼師大附中校歌歌詞布條。（圖／取自台灣事實查核中心網站）

▲師大附中校歌歌詞布條遭質疑省略特定歌詞。（圖／取自台灣事實查核中心網站）

生活中心／台北報導

師大附中在日前校慶活動中，於校園懸掛校歌布條，卻被發現少了「我們是新中國的中堅」、「照耀祖國的錦繡河山」等兩句歌詞，引發網路質疑校方有政治考量。對此，台灣事實查核中心查證後發現，網傳圖片是校歌布條拆除到一半時的畫面，實際上附中校歌歌詞並無更動。

師大附中4月11日舉辦79周年校慶，有網友貼出照片，發現校園懸掛的附中校歌歌詞「我們是新中國的中堅」、「照耀祖國的錦繡河山」兩句被拿下，臉書也出現貼文質疑附中拿掉兩句歌詞是想討好當權者。

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對此，台灣事實查核中心向師大附中求證，附中學務處主任蔡正儀表示，傳言稱「附中校歌刻意拿掉兩句」是烏龍一場，網傳圖片其實是校歌布條拆除到一半時所拍攝，附中的校歌歌詞並未更改，目前也沒有要更改。

根據查核報告，蔡正儀說，4月11日校慶慶祝活動後1周內，校歌布條就應該要收起來，但不巧碰到下雨，須先等布條晾乾後再取下；4月18日天氣好轉，總務處開始拆布條，但受限人手不足，先拆了2條，後續又因為對外售票的音樂活動「冬樂賞」正好在懸掛校歌布條的大樓前舉辦，活動期間暫停作業，直到活動結束，校方才繼續拆除剩下的部分。

師大附中學務處臉書粉絲專頁也發文澄清，指「收整布條的過程中因作業時序與天候影響，沒辦法在同一時間全部處理，18日辦理校園演唱會時才會出現畫面上的落差…這是執行上的不周，我們會檢討並改進」；校方也請外界理解，強調布條等大型製作物的收整、保存、清潔等，都須配合現場狀況分階段進行。

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