4月下旬「好運四大生肖」　福星高照、事業順風順水



▲四月下旬開始，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

四月下旬開始，整體運勢悄悄出現轉折，有些生肖率先迎來順風期。事業推進節奏加快，財務回報與人際機會也逐步到位。綜合觀察顯示，根據《搜狐網》運勢專欄分析，這段時間將有四個生肖運勢明顯走強，把握關鍵時機，有望讓成果加速落實。



生肖猴

四月下旬開始，屬猴的人在事業上迎來亮眼轉機。他們向來反應靈活、思路清晰，面對突發狀況總能迅速找到突破口。這段時間特別容易在關鍵時刻發揮實力，為團隊解決棘手問題，也因此獲得上級更多關注與肯定。原本停滯的發展機會開始鬆動，職務調整或權責提升的可能性提高。只要保持穩定發揮，新舞台自然會向你敞開。

生肖雞

四月下旬起，屬雞的人整體運勢逐步走高，財務與生活狀態都有改善跡象。工作上的成果更容易被看見，收入結構也隨之優化，無論正財或偏財，都有穩定增長的空間。過去卡關的項目開始順利推進，創意與效率同步提升。情感方面則更趨成熟，懂得調整期待與節奏，家庭關係和諧，單身者也有機會在社交場合遇到合適對象，氣氛自然溫暖。

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生肖蛇

四月下旬開始，屬蛇的人事業運勢明顯升溫。他們擅長觀察局勢、分析趨勢，這段時間判斷力格外準確，能在競爭中找到屬於自己的位置。無論是專案規劃還是合作談判，都展現沉穩與策略思維，為自己爭取更多主導權。同時，人際互動也更加順暢，與同事或客戶的默契提升，有助於建立長期合作基礎。整體發展節奏加快，成果逐步顯現。

生肖龍

四月下旬起，屬龍的人迎來重要發展節點。你的視野與魄力在此時發揮作用，容易吸引關鍵人物的注意，獲得值得把握的合作機會。事業布局逐漸成形，原本醞釀中的計畫開始落實，影響力隨之提升。若能把握時機主動出擊，將為後續發展奠定穩固基礎。財運也與事業同步向上，回報更具規模與延續性。