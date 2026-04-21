　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲

▲白沙屯媽祖鑾駕今晚駐駕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮。（圖／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）

▲白沙屯媽祖進香，今年也圓滿落幕。（資料照／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖進香活動落幕，一名18年的資深香燈腳帶著妻小，在活動最後一天夾了2個多小時的垃圾。他坦言，今年報名人數多，負面新聞不少，但撿垃圾的人也變多了，「整整一大袋的垃圾，其實換個角度想，就是我們今天的結緣品。」畫面曝光後，感動許多信眾。

帶妻小通霄等媽祖撿垃圾　還巧遇夫妻主動送長夾

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，他20日特地帶妻小到通霄等媽祖，開始撿垃圾，原本夾子不夠，還想說要不要去買，結果半小時後，竟有另一對夫妻拿來長夾，主動詢問他們要不要使用，「我們整個嚇到...這太神奇了吧，媽祖婆都有聽到我們的心願！」

18年來最特別的結緣品　就是整整一大袋垃圾

他透露，這是他參與進香的第18年，出發日就從白沙屯撿垃圾到大甲鎮瀾宮，進火後又從北港撿到彰化竹塘，途中有很多人將手上垃圾丟給他，他也一律說謝謝，因為換個角度想，這就是結緣品，整整一大袋的垃圾，其實是「18年來最特別的結緣品」。

▲▼18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲香燈腳夫妻默默撿垃圾，直呼是18年來最特別結緣品。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

他指出，今年報名人數多，負面新聞不少，但撿垃圾的人也變多了，所以感覺今年整體環境不錯，不像三年前他在隊伍後方撿垃圾，還因數量太多，撿到已經完全不見前方人影，讓他一度懷疑人生。

從湊熱鬧到學會付出　他進香18年心境轉變

原PO說，他見證了18年來進香過程的變化，自己也從早期湊熱鬧的心態，到思考如何付出的轉折，從拿結緣品到發結緣品，從坐別人的車到變成「累了請上車」的司機，再從丟垃圾的變成撿垃圾的人，「其實每個人都可以思考，在進香過程中要成為怎樣的人。」

他認為，「莫忘初衷」是媽祖婆給香燈腳們最大的考驗，不隨便拿福食，不主動拿結緣品，不執著走在神轎旁，不堅持非要走多遠多快，不受外界吵雜聲的影響，默默地走上一段路，靜靜地感受進香過程中的美好，「其實媽祖婆就在我們心中！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅翻車！美國啟動「史上最大退稅」　5.2兆退款今上路
一片橘紅！　雷雨鋒面周四掃全台
黑白切少東嗆「你給我等著」遭斷手腳筋　醫：恐終身失能
全台降溫轉雨！　周四大變天
庫克交棒！蘋果任命特納斯接任CEO
快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要變天了！　春雨鋒面明接近

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲

一片橘紅！　雷雨鋒面周四掃全台

全台降溫轉雨！　周四大變天

愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！他慘罰1600傻眼：怎麼開的？

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

月給兒6000元！老公年收400萬「AA到一分不差」　妻心寒：超不爽

日本強震引發海嘯　觀光署：暫無台灣團客受影響

掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

10年醫師曝「資深主治醫師月薪50萬」已經很頂了！公開薪水實情

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

要變天了！　春雨鋒面明接近

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲

一片橘紅！　雷雨鋒面周四掃全台

全台降溫轉雨！　周四大變天

愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！他慘罰1600傻眼：怎麼開的？

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

月給兒6000元！老公年收400萬「AA到一分不差」　妻心寒：超不爽

日本強震引發海嘯　觀光署：暫無台灣團客受影響

掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

10年醫師曝「資深主治醫師月薪50萬」已經很頂了！公開薪水實情

朱海君躲媒體「牽手護花使者」　現身電影院…見鏡頭秒垮臉拒拍

主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

川普小兒子身價數億美元　總是背同一個平價黑書包

小S淚揭喪姊崩潰期！狂睡「不想面對世界」　失態倒地打滾許老三全目睹

要變天了！　春雨鋒面明接近

肖戰拍《藏海傳》悲憤到乾嘔！　主動要求加戲「生理反應」網看哭

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

黑白切少東嗆「你給我等著」遭斷手腳筋　醫：恐終身失能

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

生活熱門新聞

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

車被拖吊還吃超速罰單！他傻眼問：怎麼開的

全台降溫轉雨！　周四大變天

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

10年醫師曝「主治醫師月薪50萬」已經很頂了！

Costco出口看單只花3秒？內行曝「確認1事」

4月下旬「好運四大生肖」

最先按讚的不是友人！他曝「1微妙現象」　萬人吵翻

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

女友出國「硬帶1物」佔行李空間！全場秒懂

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

更多熱門

相關新聞

鞭炮火龍直衝天際！張麗善崙子大橋迎大甲媽

鞭炮火龍直衝天際！張麗善崙子大橋迎大甲媽

大甲媽祖進香遶境進入第3天，今（20）日雲林縣長張麗善率縣府團隊於元長崙子大橋守候媽祖鑾駕。午後約1時30分，遶境隊伍浩蕩抵達，橋頭早已湧入大批信眾與工作人員，現場鞭炮聲震天，施工團隊更以吊車高掛約6層樓高的長串鞭炮，隨著鑾駕到來引燃，火光與煙霧交織，場面熱烈壯觀，迎駕氣勢十足。

西螺迎媽祖盛況震撼　四天不關廟門！隨香客最暖補給站

西螺迎媽祖盛況震撼　四天不關廟門！隨香客最暖補給站

今天「穀雨」！旱溪媽駐駕富陽軒祖師廟

今天「穀雨」！旱溪媽駐駕富陽軒祖師廟

謝忻連3年朝聖媽祖進香

謝忻連3年朝聖媽祖進香

韓籍啦啦隊女神朝聖白沙屯馬祖進香

韓籍啦啦隊女神朝聖白沙屯馬祖進香

關鍵字：

白沙屯拱天宮媽祖遶境香燈腳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

川普關稅被判違法！5.2兆退款今上路

雨量破紀錄　紐西蘭首都突發洪水

門診20到40歲「慢性疲勞」病人變多　醫揭原因：很累但停不下來

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

正妹網紅「鐵人三項」溺斃　粉絲震驚

一趟旅行看清一個人！

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面