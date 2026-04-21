18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　資深香燈腳曝心聲

▲白沙屯媽祖進香，今年也圓滿落幕。（資料照／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖進香活動落幕，一名18年的資深香燈腳帶著妻小，在活動最後一天夾了2個多小時的垃圾。他坦言，今年報名人數多，負面新聞不少，但撿垃圾的人也變多了，「整整一大袋的垃圾，其實換個角度想，就是我們今天的結緣品。」畫面曝光後，感動許多信眾。

帶妻小通霄等媽祖撿垃圾 還巧遇夫妻主動送長夾

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原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，他20日特地帶妻小到通霄等媽祖，開始撿垃圾，原本夾子不夠，還想說要不要去買，結果半小時後，竟有另一對夫妻拿來長夾，主動詢問他們要不要使用，「我們整個嚇到...這太神奇了吧，媽祖婆都有聽到我們的心願！」

18年來最特別的結緣品 就是整整一大袋垃圾

他透露，這是他參與進香的第18年，出發日就從白沙屯撿垃圾到大甲鎮瀾宮，進火後又從北港撿到彰化竹塘，途中有很多人將手上垃圾丟給他，他也一律說謝謝，因為換個角度想，這就是結緣品，整整一大袋的垃圾，其實是「18年來最特別的結緣品」。

▲香燈腳夫妻默默撿垃圾，直呼是18年來最特別結緣品。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

他指出，今年報名人數多，負面新聞不少，但撿垃圾的人也變多了，所以感覺今年整體環境不錯，不像三年前他在隊伍後方撿垃圾，還因數量太多，撿到已經完全不見前方人影，讓他一度懷疑人生。

從湊熱鬧到學會付出 他進香18年心境轉變

原PO說，他見證了18年來進香過程的變化，自己也從早期湊熱鬧的心態，到思考如何付出的轉折，從拿結緣品到發結緣品，從坐別人的車到變成「累了請上車」的司機，再從丟垃圾的變成撿垃圾的人，「其實每個人都可以思考，在進香過程中要成為怎樣的人。」

他認為，「莫忘初衷」是媽祖婆給香燈腳們最大的考驗，不隨便拿福食，不主動拿結緣品，不執著走在神轎旁，不堅持非要走多遠多快，不受外界吵雜聲的影響，默默地走上一段路，靜靜地感受進香過程中的美好，「其實媽祖婆就在我們心中！」