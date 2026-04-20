連長狂罵台日混血役男「死日本鬼子、畜生」　六軍團火速調職法辦

▲台日混血役男被連長「死日本鬼子」，陸軍六軍團火速將連長調離主管職。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台日混血的義務役男20日晚間在社群平台投訴，他在宜蘭金六結陸軍六軍團服役期間，多次遭連長以「死日本鬼子」、「畜生」等侮辱性言詞大罵。對此，陸軍第六軍團指揮部20日晚間表示，已立即將該連長調離主官職務，後續將依刑懲併行原則核予嚴，對役男涉及公然侮辱部分，也將主動移請司法偵辦。

公開場合連番羞辱 點名嗆打1985也不怕

這位役男名稱叫稻見紀光，他20日晚間在Threads表示，他目前在宜蘭金六結陸軍兵役，服役期間多次遭受連長在公共場合侮辱，多次罵他「死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」等語，甚至還說跟他交談的鄰兵都是漢奸，但他先前根本完全不認識這名連長，不明白為何連長要一直針對他。

國籍身分成箭靶 役男無奈質問為何針對

這位役男說，他出生就是有日、台的國籍，對於在台灣當兵也沒有很排斥，認為繳稅、服國民義務才是一個負責任的大人，但這幾週在軍營裡發生的事情，真的讓他非常無奈，由於他的名字及日本國籍等關係，晚點名都會被針對，連長還嗆他「你去打1985我也沒在怕」，讓他直呼「連長，我真的不認識你，你也不認識我，到底為什麼要這樣弄我？」

軍方火速處分連長 強調刑懲併行不寬貸

對此，陸軍第六軍團指揮部20日晚間表示，針對轄屬153旅上尉連長以歧視言語貶抑役男一事，軍團獲報高度重視，已立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，對役男涉及公然侮辱部分，也將主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

陸軍第六軍團指揮部強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待，對於本次幹部管教失序行為深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，也將派人親向役男及家屬表達歉意，同時也會持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。