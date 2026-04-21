【廣編】從台北到維也納！台大EMBA校歌登上國際舞台　200位僑胞齊聲唱響台灣的聲音

▲台大EMBA校友於音樂廳前留影。

【廣編特輯】

圖、文／台大EMBA提供

為迎接國立臺灣大學EMBA成立30週年，台大EMBA校友基金會製作《台大EMBA校友之歌》，並於4月20日登上毗鄰維也納金色大廳同屬音樂人協會的玻璃廳隆重發表。此創舉展現台大人跨越國界的凝聚力，更象徵台灣以文化為載體，將民間力量推向國際舞台的重要里程碑。

本次發表由台大EMBA校友基金會董事長翁素蕙率團，攜手上市櫃協會東方領袖合唱團團長歐淑芳共同籌劃，集結多位具代表性的企業領袖與校友同行，包括前法務部長蔡清祥、林丕容、林瑟宜、萬冠麗、陳宏瑞、周昆逸、陳雅琳、許菁芬等人，並由台大EMBA二胡社等約40位校友參與演出，展現跨界整合與文化共創的實力。

《台大EMBA校友之歌》以台大精神為核心，融合「敦品勵學、愛國愛人」校訓，將「凝聚校友、奉獻社會、榮耀台大」的理念轉化為動人旋律，記錄EMBA學習歷程與人生淬鍊，傳遞世代傳承與團結共好的價值。這不僅是一首歌曲，更是一種集體記憶與文化認同的展現。

此次於維也納發表校友之歌，象徵台灣不僅在科技與經濟領域受到關注，更透過文化與人文精神，向世界傳遞屬於台灣的價值與溫度。從校園出發，跨越洲際，讓台灣的聲音在世界舞台持續擴散。

