愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！他慘罰1600傻眼：怎麼開的？

▲有網友收到離奇罰單。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

這張罰單真的比悲傷還悲傷！一名網友在社群平台Threads分享一張超離譜罰單，畫面中只見他的白色愛車因故障正由拖吊車載運，整輛車「四輪離地」動彈不得，沒想到事後竟然收到一張超速紅單，讓他傻眼發文直問，「我就問我要怎麼超速？」貼文曝光後吸引超過111萬人次瀏覽，網友全看傻眼直呼，「這絕對是史上最扯第一名！」

原PO貼出的罰單顯示，違規地點位於苗栗縣縣道140線，該處採區間測速，限速60公里。根據儀器測得，當時該車時速為73公里，超速13公里，依法開罰1600元。然而，採證照片卻清晰拍下，受測車輛當時正安穩地躺在拖吊車架上，完全是被「被迫超速」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲轎車被拖吊仍收超速紅單，網朝聖直呼太荒謬。（圖／翻攝自Threads）

照片曝光後引發5.7萬名網友按讚圍觀，紛紛留言調侃，「物理上您真的超速了！科學上您是被迫超速，哥您被硬上了」、「這就是傳說中的自動駕駛嗎？」、「本來今天收到超速罰單很氣的，看到你的罰單，我釋懷了」。

不過，更多網友對製單過程感到憤怒，紛紛砲轟，「這警察也太扯了，製單都不看照片嗎？」、「烏龍罰單還要民眾自己花時間申訴，真的很浪費社會資源」、「建議立法制裁承辦警察，罰單他繳」、「這警察太混了，應該列入考績懲處」。

更有苦主推測，這應該是區間測速系統自動偵測車牌後製單，但人工審核階段卻「完全失神」直接過關。不少網友也提醒車主，除了申訴這張罰單外，還要檢查有沒有被加收國道 ETC 費用。對此，網友一致認為，「這張上媒體後，警察局應該會主動消單了。」