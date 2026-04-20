黑白切少東「斷手腳」內幕曝光！小弟被拐當車手　出頭反遭打碎關節

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

地方中心／屏東報導

屏東寶建醫院19日傍晚發生一起恐怖丟包案！31歲徐姓男子遭人打斷手腳後，全身是血地丟包急診室外。據悉，事件起因是因徐男一名小弟遭一名陳姓男子的人馬以擔任白牌車司機為由，轉介擔任車手，孰料，徐男小弟卻被警方逮捕，以7萬元金額交保，事後徐男怒向陳男討要7萬元，雙方發生衝突才會釀禍。

31歲徐姓男子是屏東某夜市黑白切少東，店家名列「屏東100碗」名單中，為在地知名老店，19日下午他騎車外出時，慘遭2車、4人駕車堵人，對方先以汽車衝撞過後，隨即將人押上車帶走，經一番私刑過後，徐男被塞進一台二手BMW X6休旅車後車廂內，載到寶建醫院急診室前丟包。

徐男手腳骨折、全身多處刀傷、鈍傷大量失血，倒臥急診室外奄奄一息，院方診治後發現，徐男傷勢集中在四肢，膝蓋、手肘骨都裂開，但重要部位包括頭、胸、腹等處並無明顯傷勢，暫無生命危險。

據了解，徐男一名小弟先前被27歲陳姓男子的人馬以介紹擔任白牌車司機為由，實則轉介前往中部擔任車手，徐男小弟因此遭警方逮捕，被依照詐欺罪嫌送辦，檢方諭知7萬元金額交保。徐男為此相當不滿，要求陳男一方須負擔這筆交保費用，但陳男一方卻推諉卸責，稱當時是轉介司機工作，又不是介紹車手工作給徐男小弟，拒絕掏出7萬元，雙方因此在網路上互嗆。

徐男不甘吞下7萬元交保金，一查到陳男等人17日將出現在屏東縣鹽埔鄉一間洗車廠，便撂人前往該洗車廠砸場，期間徐男一方持刀割傷洗車廠一名員工，陳男派人在醫院看護受傷員工，孰料，徐男卻派人到醫院將負責看護受傷員工的陳男小弟擄走。

屏東警分局獲報後，在醫院附近將徐男等人逮捕歸案，並依照妨害自由、傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後諭知2萬元交保。徐男交保過後，忿忿不平地在臉書上嗆聲，表示下一波將要再抓走陳男的另名小弟，讓陳男大為光火。陳男遂於19日下午將人擄走，打碎關節、避開頭、胸、腹等重要部位砍殺，教訓意味濃厚。至於全案確切發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。