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機車立側柱「後照鏡凸出車格」會被罰？警方解釋了：但建議立中柱

▲▼機車、停車、摩托車。（圖／記者周宸亘攝） 

▲後照鏡凸出來會被開罰？事實查核中心解釋了。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近期網路流傳，機車停在停車格內若立側柱，只要車身傾斜使後照鏡越過白線，或是輪胎距離路邊超過30公分，就會被警方開罰或被民眾檢舉，被處以600元至1200元罰鍰。對此，台灣事實查核中心發文澄清，指出交通法規並未強制規定停車方式，但仍建議立中柱，減少影響。

查核中心澄清！目前並無強制立中柱

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台灣事實查核中心發文指出，依據「道路交通安全規則」第112條規定，目前未明文規定機車停放須使用中柱或側柱。新北市警方說明，若後照鏡嚴重突出車格且妨礙通行，才會依依《道路交通管理處罰條例》第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」600元至1200元罰鍰。高雄市警方補充，只要傾斜不要太誇張、未占用多個車位，原則上不取締，但仍建議立中柱，以免影響他人。

臨停有規定！機車輪胎距路邊限30公分

針對輪胎距離路邊的限制，警方也詳細說明了相關規範。依據「道路交通安全規則」第111、112條規定，機車與重機臨停時，須順著行車方向緊靠邊緣，輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分，停車時不得逾30公分。另外，汽車臨停的距離限制為60公分以內，一般停車則規定不得超過40公分。

此樣態不開放民眾檢舉

至於網傳會遭檢舉達人盯上一事，新北市交通警察大隊指出，若停車位緊靠道路右側、妨礙其他人、超出停車格等，將依「道路交通管理處罰條例」第55、56條規定處罰鍰，臨停處300元以上600元以下，停車處以600元以上1200元以下罰鍰，但該樣態並無開放民眾檢舉。

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