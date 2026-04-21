白沙屯媽祖轎班「都穿什麼鞋？」　神鞋被推爆：腳踝完全不痛

▲粉紅超跑。（圖／白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著白沙屯媽祖8天7夜進香活動圓滿落幕，除了感人的神蹟故事，香燈腳們的「進香裝備」也意外引發熱議。一名網友代母求問，辛苦負擔神轎重量的轎班先生們，腳上究竟是穿哪款鞋？文章一出，釣出許多專業信眾與店員解答，掀起一波求購熱潮。

轎班神鞋曝光！美津濃聯名款「速度+10」

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網友在Threads發文詢問，「有人知道轎班先生穿的鞋子是什麼牌子嗎？」對此，內行人隨即指路，表示轎班穿的是MIZUNO（美津濃）Wave Sky 9系列。

不少信眾留言盛讚，這款鞋底極軟、支撐力強，簡直是長途跋涉的神裝備，「穿上會速度+10」、「美津濃，我跑馬10幾年都穿它，現在跟進香也是」、「很好穿，腳踝完全不會痛」、「很好穿，我已經穿好幾年了」、「美津濃最軟底的鞋」。

更有人透露，美津濃近年都有贊助轎班鞋，為了方便信眾購買，在白沙屯火車站前50公尺處，更開了一間僅5坪大的專賣店，提供限定聯名款。

▲網友好奇，轎班大哥們穿什麼鞋。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

店員證實！聯名限定版「買鞋送襪」

針對這款神鞋，一名自稱美津濃的店員路過留言證實，該系列確實是「白沙屯聯名限定版」，買鞋還會加贈聯名短襪。

同時，資深信眾也提醒，限定款在外面通路買不到，強烈建議要到實體店試穿，最好選比平常「大半號到一號」的尺碼。也有苦主現身說法，強調現在網路上很多冒名廣告，千萬不要亂下單，「我就上當過，一定要去白沙屯那間只有5坪大的實體店買。」

不只神鞋！香燈腳分享裝備清單

除了被封為神鞋的Sky 9，許多資深香燈腳也分享自己的「護腳心法」。有人推薦HOKA搭配厚軟鞋墊，或是一日體驗者愛用的NB574；更有不少信眾指出，路途上隨處可見「母子鱷魚」超軟拖鞋。

另外，雖然Sky 9聯名款具備信仰加持，但若買不到限定款，一般款的同級鞋款，同樣具備優異的緩震功能。

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