系統狂叫不理！「盲降無人機」奪命　飛手下場慘了

▲大陸農村盛行無人機大規模噴藥。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸農村開始大量使用無人機噴藥、撒種，看起來很方便，湖南永州出現一個案例成為警醒。一名領有專業合格證的飛手，噴完藥準備降落，手機系統跳出「請確認安全」警告，因為太過自信，看都沒看，直接按確定降落，結果螺旋槳剛好削中路過的機車乘客，最後人沒救回來。這場意外讓飛手賠了63萬人民幣，還被判了1年6個月。

綜合陸媒報導，這名住在湖南祁陽的飛手劉鵬具備專業背景，領有農用無人機操作合格證。2025年6月26日當天，他受僱前往八寶鎮替應當地種田大戶陳輝（化名）幫忙噴灑農藥。

依照規定，無人機作業必須拉起警戒線，加上安全員維持秩序。劉鵬當天為了省事，僅口頭交代僱主幫忙看路，也沒有拉安全警示封鎖線，隨即開始作業。

工作進行約1小時後，劉鵬操作無人機準備降落在農田旁的馬路上。當時機身系統已經偵測到環境風險，螢幕特別跳出提示，要求飛手「確認周圍安全方可降落」。沒想到劉鵬對自己的技術過度自信，認為不會發生意外，連看都沒看就直接在螢幕上點擊「確定」。

無人機下降時，一輛摩托車正好駛過，高速旋轉的槳葉直接撞擊後座乘客黃某的頭部。由於黃某當時未佩戴安全頭盔，當場血流不止，送醫搶救多日後因重型顱腦損傷宣告不治。

事發後劉鵬隨即向公安機關投案，並如實供述過程。為了爭取被害人家屬諒解，他積極賠償各項損失合計63萬元人民幣（約280萬元新台幣）。

法院審理後認為，被告人劉鵬因過失致一人死亡，其行為已構成過失致人死亡罪。綜合考慮其具有自首、認罪認罰、積極賠償並獲得被害人家屬諒解等情節，以及社區矯正機構適用社區矯正的評估意見，法院依法作出一審判決：被告人劉鵬犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。