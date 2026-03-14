銀行帳戶太久沒用「子女臨櫃也無法領錢」？事實查核中心闢謠

▲事實查核中心闢謠了。（示意圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近期網路流傳影片聲稱，長輩銀行帳戶若太久未使用，會變成靜止戶，一旦生病，即便委託子女臨櫃也無法提款，呼籲辦理「約定代理授權」防範。對此，台灣事實查核中心發文強調，指出相關影片內容皆為錯誤的假訊息，實際上不會發生家屬無法取款的極端狀況。

網傳帳戶太久未用會領不出錢？事實查核中心闢謠

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台灣事實查核中心發文表示，經向金管會與銀行公會查證，台灣在2014年便已全面取消靜止戶制度。為防範詐騙集團利用閒置帳戶，部分銀行確實會對久未往來帳戶進行控管，不過這類措施僅是暫停提款機、網銀等「自動化通路」交易，並未限制臨櫃提款。

代理人備妥文件可領！極端狀況能彈性確認

查核中心說明，子女等代理人只要依規定備妥長輩存摺、印章與密碼，就能在櫃檯領出存款。即便銀行評估風險後對閒置帳戶暫停臨櫃交易，通常也能透過電話聯繫本人確認身分等彈性方式來處理。網傳宣稱必須出具授權書或法院同意才能提款的說法，完全與現實狀況不符。

聯名帳戶缺乏實用性！不僅少見且衍生問題多

針對影片建議辦理的「約定代理授權」與「聯名帳戶」，查核中心表示這類業務缺乏實用性，目前僅極少數銀行提供代理授權，且須嚴格評估；聯名帳戶則因法律責任複雜，多數銀行已不再提供。查核中心強調，網傳做法不僅難以執行，反而會將能簡單解決的問題變得更加複雜。

散布頻道多用AI生成！曾多次發布不實資訊

查核中心追查來源發現，相關內容最早由特定影音頻道發布，隨後多個同質頻道也跟進上傳。這些頻道多採虛擬主播搭配AI生成畫面，不僅缺乏可靠消息佐證，過去更曾多次發布過不實內容。查核中心認定相關頻道並非可信來源，證實這些網傳影片均為生成的假訊息。

至於什麼情況會被暫停臨櫃交易？金管會銀行局表示，最常見就是被法院、檢調、警察機關為了偵辦需要，將一些可疑帳戶列為「警示帳戶」。這時所有交易都會暫停，銀行也沒有解凍的權限，要等司法機關通知後，才會恢復原有功能。