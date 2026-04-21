為湯圓打死愛妻！鹿港恐怖里長4／23宣判　臉書恩愛集氣全假的

▲鹿港一名吳姓里長涉嫌重拳殺妻今國民法官審理。（資料圖／翻攝自吳里長臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮52歲吳姓里長2024年12月間，僅因為里民分工準備冬至湯圓與妻子爆發爭執，竟揮拳重擊妻子頭部，導致妻子昏迷送醫搶救42天後不幸身亡，期間他不僅在臉書曬恩愛，營造愛妻假象，還捏造過程企圖製造不在場證明，吳男自去年6月遭羈押至今，期間一度聲請交保遭駁回。全案進入國民法官審理程序，將於23日一審宣判。

這起震驚地方的家暴殺人案，發生在2024年12月20日，當天吳姓里長與妻子在社區廚房，和志工們一起準備要分送給社區長者的冬至湯圓。沒想到，夫妻倆因為工作分配問題吵了起來，吳姓里長一氣之下，竟朝妻子頭部揮出重拳，隨後逕自離去。

▲鹿港吳姓里長po文自清煮湯圓過程。（資料圖／翻攝自吳里長臉書）

可憐的吳妻當場出現頭昏、嘔吐、癱軟等腦震盪症狀，卻還勉強撐著繼續工作，直到情況惡化才被送醫，雖然緊急手術治療，但昏迷指數一度只剩3，醫院全力搶救42天後，最終仍在農曆大年初二宣告不治，家屬悲痛欲絕。

更讓人憤慨的是，吳姓里長事發後不僅向家屬謊稱妻子傷勢是「腦瘤舊疾」復發，還刻意隱匿現場監視器畫面，甚至威脅當時在場的目擊志工不得說出實情，直到後來有知情親友在網路發文，痛批吳的「愛妻」形象全是假的，妻子生前經常遭受言語羞辱與肢體暴力。

▲鹿港吳姓里長po文自清煮湯圓過程。（資料圖／翻攝自吳里長臉書）

吳2025年2月20日遭逮捕後收押，同年6月被檢方依家暴殺人等罪嫌起訴，法院自當年6月4日起執行羈押，之後歷經多次延押，至今已在押將近一年。期間他曾以處理母親遺產法拍事宜為由聲請交保，但法官認為，他涉犯殺人、傷害致死等最輕本刑五年以上重罪，加上先前有推卸責任、對警方說謊、隱匿監視畫面等行為，目擊證人也曾表示害怕不敢說出實情，認定他有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，駁回聲請。

全案由國民法官審理後，吳姓里長僅坦承部分客觀事實，仍否認部分案情，全案將於23日一審宣判。