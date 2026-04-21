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全台降溫轉雨！　周四大變天

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲周四起變天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

周四起全台連三天有雨！中央氣象署表示，周四、周五鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，今天水氣稍增加，花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨之前有局部較大雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區也有零星短暫陣雨發生的機會，中午過後嘉義以南及其他山區有局部短暫陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

周四起全台有雨

氣象署指出，周三環境轉為偏東南到南風，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，周四、周五鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，中部以北轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部及東半部亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周六東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部及東半部有局部短暫陣雨；周日東北季風減弱，各地氣溫回升，周日、下周一僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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