學霸男遭輾！政大教授淚憶「總是很貼心」：令人開心且喜歡的存在

記者施怡妏／綜合報導

頂大雙學位畢業、替代役22歲溫姓男子25日酒後搭乘多元計程車，途中疑似發生口角被丟包在台64，結果慘遭4車連環輾過慘死，對此，政大傳播學院林日璇教授回憶，兩人在111學年度春季班相識，溫男課堂表現與英文能力都很突出，是個認真、有熱情、對未來有好多想法的學生，「期待未來在天堂與你相遇。」

林日璇教授在臉書發文，回憶與溫男在校期間的互動，當時溫男是新聞系大三學生，卻主動選修碩士班全創碩學程的全英文課程。教授回憶，溫男是少數願意往上修課的大學生，對傳播科技與未來趨勢展現高度企圖心，課堂表現十分出色，英文口說與寫作能力流暢，最終也在該門課拿下高分。

跨領域修課又實習 校園活動常見溫男身影



林教授表示，課程結束後，溫男立刻詢問是否能加入她的研究團隊，以大學生身分參與實驗研究，並透露未來有出國深造的規劃，希望提前累積研究經驗，之後溫男便加入她的實驗團隊，成為團隊中第一位大學生成員。

「認真、有熱情、對未來有好多想法」，林教授表示，溫男不僅在新聞系與傳播學院修課，同時也到企管系進修，後來還進入頂級保養品牌實習，校內大型活動經常能看到溫男的身影，曾替學務處、國合處撰寫新聞稿，無論是商業、傳播或研究領域，都能看見他全心投入的身影，讓人對他的未來發展充滿期待。

林教授也分享，溫男積極參與各類活動，與碩士生們互動融洽，會一起聚餐、慶生，是團隊中讓人感到輕鬆愉快的存在。她特別提到，去年時尚品牌到政大舉辦徵才活動時，溫男所撰寫的新聞稿品質極高，不僅速度快、文筆流暢，連照片、引言與品牌精神都兼顧周全，讓她印象深刻。

教授稱讚：寫稿速度快文筆好

林教授透露，私下曾與溫男聊過實習的點滴，始終期待對方下一步的發展，卻在日前接獲噩耗，「我熟識的你總是非常貼心，你總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事，從你身上我看到了大學生對未來的憧憬、對自己的期許、好似當年我對於未來的期待與未知。」

最後，林教授感性寫下，「你是一個超棒的研究團隊成員、一個傑出的學生、一位優秀的記者、與大家超好的朋友，願你在天堂中，看著我們。我也期待未來在天堂與你相遇，我們再聊聊不同事情，願你要開心、享受永遠的福樂。我們再見，Jason。」

