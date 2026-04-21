最強陣容！「警調廉移憲」集結　士檢誓言讓賄選無所遁形

▲警調廉移憲全員到位，士林地檢署啟動「選舉查察戰時狀態」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為因應今年11月28日即將舉行的地方公職人員選舉，士林地檢署於今（21）日正式召開「選舉查察期前策略座談會」。此次會議由檢察長王以文親自主持，邀集法務部調查局、警政署、政風處、移民署及憲兵指揮部等轄內多個治安機關首長及代表與會，展現跨機關整合量能、提前完成選舉查察整備的強烈企圖心。

會議中，由選舉查察執行秘書劉東昀主任檢察官針對查賄工作綱領重點進行詳細說明。各與會機關也分別就選情分析、查察部署及反賄宣導等核心事項提出報告。透過充分的討論與意見交換，各單位凝聚了整體執行的共識，並建立起跨機關的即時聯繫與協同應處機制，以確保未來查察行動能步調一致、同步出擊。

▲選舉查察執行秘書劉東昀主任檢察官針對查賄工作綱領重點進行詳細說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

王以文檢察長於會中特別強調，選舉查察工作必須緊扣「提前部署、即時應處、精準出擊」三大核心理念。他指出，除了要持續嚴查傳統的賄選、選舉暴力及選舉賭盤等不法行為外，面對日新月異的犯罪手法，檢警調更須嚴密防範境外勢力介入、假訊息操作以及新型態的資金流動。

王檢察長要求各單位強化情資整合與分析研判，從源頭精準掌握不法脈絡，落實溯源偵辦，並藉由橫向聯繫與縱向整合，將整體戰力發揮到極致，以最高標準確保選舉的公平與公正。

▲檢察長王以文親自督戰，十多機關聯手布下「天羅地網」狙擊選舉犯罪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為具體落實查察目標，王檢察長在會中下達了八項具體指示：

一、強化即時聯繫機制，整合跨機關查察量能。

二、盤點高風險區域，鎖定重點查察對象。

三、精進查賄作為，提升科技偵查效能。

四、壓制賭盤運作，掌握不法金流。

五、建構應變機制，迅速處置假訊息及深偽內容。

六、防範境外勢力介入，溯源追查不法網絡。

七、推動全民參與，深化反賄選宣導。

八、嚴守程序正義，確保偵查品質。

最後重申，公平的選舉是民主制度的基石，攸關全體國民的福祉。對於任何企圖妨害選舉的違法行為，檢方絕對秉持「迅速反應、依法嚴辦」的鐵腕原則，展現打擊不法的堅定決心。

同時，士檢也將透過多元化的宣導管道，結合全民的力量共同守護民主價值。在法務部及台高檢的指導下，士林地檢署將持續強化跨機關合作，以最嚴謹的態度推動選舉查察工作，誓言維護國家法治與社會大眾的信賴，確保選舉過程公正、結果正當。