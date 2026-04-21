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淡江大橋機車道「單線無法加寬」　公路局揭原因：風大＋流量夠

▲▼淡江大橋為世界主跨最長的單塔不對稱斜張橋，以獨特橋型回應河口尺度，展現台灣重大公共工程的技術與美學。126支量身訂做的燈柱，設計以舞者姿態為靈感，呈現高聳、傾斜及彎折的流動線條。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

▲淡江大橋為快速公路系統，機車行駛採專用道設計。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋機車專用道遭質疑寬度過窄，發生車禍恐造成癱瘓，救援有難度，公路局今(21日)召開記者會說明，淡江大橋為台61線快速公路系統，機車不得行駛主線，考量需求因此設置機車專用道，估130年機車交通量1小時1635輛，單車道已足夠。另因機車道旁斜索承載橋梁重量，無法移動，車道拓寬技術上不可行。

公路局工務組長陳貴芳表示，淡江大橋屬省道台61線快速公路系統，依現行規定普通重型以下機車不得行駛快速公路主線。不過考量淡水與八里間仍有短程通勤需求，因而於主線外側規劃設置「實體分隔」的機車專用道，以兼顧快速公路功能與地方交通需求。

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▲▼淡江大橋車道設計。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋車道設計。（圖／公路局提供）

陳貴芳指出，機車專用道採全線分隔式設計，包含上下引道及橋面段，橫斷面寬度為2.5公尺，符合《公路路線設計規範》。外界所稱僅約1.5至1.6公尺，係標線內可行駛空間，並非工程設計所認定的車道寬度。該車道速限為每小時40公里，全長約2公里，行駛時間約3分鐘。

橋面空間有限　單向單車道確保分流安全

對於為何採單向單車道設計，公路局副總工程司姜宇峰說明，淡江大橋橋面需同時整合快速公路主線、機車、公車、未來輕軌、自行車及人行空間，在有限橋面寬度下，必須進行安全分流配置。

▲▼左起為公路局新工北分局長陳永傑、副總工程司姜宇峰、工務處長兼組長陳貴芳。（圖／記者李姿慧攝）

▲左起為公路局新工北分局長陳永傑、副總工程司姜宇峰、工務組長陳貴芳。（圖／記者李姿慧攝）

姜宇峰指出，依規劃設計階段目標年交通量推估，機車道服務水準可達C級，也就是可達順暢等級；預估民國130年機車交通量為1小時1653輛，在此條件下單車道已足以應付需求。

斜索結構無法移動　機車道拓寬技術不可行

由於雖淡江大橋機車道設計符合2.5米寬度規範，但扣除路肩及標誌標線，實際行駛寬度約1.6米，針對機車道擴寬技術可行性，公路局新工北分局長陳永傑表示，橋梁斜索阻尼器位於實體分隔外，沒有侵入機車道，斜索區承受所有橋梁的載重，工程技術上不可移動。

此外，淡江大橋機車道設計亦考量淡水河口風力較強，公路局說明，因在河口橋上風大，機車容易發生偏移，因此為預防併排行駛可能造成之風險，且一旦發生事故，造成傷害可能會更大，所以採取單車道提供短程淡水八里端過橋通行。

▲▼淡江大橋機車道（右側）遭民眾質疑過窄，左側為人行道。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋機車道（右側）遭民眾質疑過窄，左側為人行道。（圖／記者李姿慧攝）

救援機制已規劃　拖吊與緊急動線同步到位

至於事故處理與救援機制，公路局指出，相關應變已完成整備。若機車道發生事故，救護與處理方式將比照現行橋梁機車專用道機制辦理，救護車可由鄰近主線快車道接近事故地點，必要時運用自行車道及人行空間協助救援。

公路局補充，若事故車輛無法自行移動，橋梁管理中心已規劃24小時待命的機車拖吊機具，可迅速排除事故車輛；橋面亦設有約2公尺寬路肩空間，並配置緩撞車與安全警戒措施，以維持通行安全。此外，事故處理人員可由快車道側進入進行救援，不會受阻尼器設置影響。

5月12日照常通車　通車6個月後滾動檢討

公路局表示，淡江大橋屬新闢道路，將分三階段辦理通車履勘，仍以今年5月12日為通車目標。通車前，公路局將完成必要標線及標誌警示設施繪設，並充分對外宣導車道使用方式及安全行駛注意事項。

公路局強調，通車後6個月內，將持續觀察交通動線與實際使用狀況，依用路人回饋進行滾動式檢討，確保用路人安全及整體運作順暢。

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關鍵字：

標籤:淡江大橋機車專用道公路局交通安全救援機制

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