快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

▲蘋果庫克（右）轉任執行董事長，執行長由特納斯（左）接任。（圖／翻攝蘋果官網）



記者張靖榕／綜合報導

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）20日宣布重大人事異動，現任執行長庫克（Tim Cook）將於2026年9月1日卸下職務，轉任執行董事長（Executive Chairman），由現任硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長，並同步加入董事會，相關計畫已獲董事會一致通過。

賈伯斯卸任15年後 蘋果首次執行長交棒

CNBC報導，蘋果表示，庫克將持續擔任執行長至今年夏季，並與特納斯密切合作完成交接。這也是自2011年庫克接替賈伯斯（Steve Jobs）以來，蘋果首次進行執行長交棒，特納斯將成為公司第8任執行長。

庫克任內蘋果市長暴增24倍

現年65歲的庫克在同步發布的公開信中回顧，過去15年每天閱讀來自全球用戶的信件，了解產品如何改變人們生活，對此感到無比榮幸。他表示，「這是我一生中最大的特權，能被信任領導如此非凡的公司」，並強調自己對蘋果懷抱深厚情感。

在庫克領導下，蘋果市值成長約24倍，最新收盤市值達4兆美元。他任內推動蘋果拓展穿戴式裝置領域，推出Apple Watch與AirPods，並於2024年推出虛擬實境頭戴裝置Vision Pro，儘管市場反應不如預期，仍被視為公司重要布局。

庫克盛讚特納斯：帶領蘋果邁向未來的正確人選

此次接班人特納斯比庫克年輕約15歲，畢業於賓州大學（University of Pennsylvania）機械工程系，加入蘋果已約25年，長期主導硬體產品開發。庫克對其評價極高，「特納斯擁有工程師的大腦、創新者的靈混」，他對特納斯有百分百的信心，「他是帶領蘋果邁向未來的正確人選。」

此外，庫克與董事會也特別感謝現任董事會主席李文森（Arthur Levinson）過去15年的貢獻。李文森則回應，庫克成功將蘋果打造為全球頂尖企業，並將誠信與價值深植公司文化。

隨著庫克轉任執行董事長、專注長期戰略與政策方向，蘋果將正式邁入由特納斯領軍的新階段。這項經過長期規劃的交棒，被視為科技產業重要轉折，後續發展備受市場關注。