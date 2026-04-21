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故宮「真假乾隆」特展揭祕　皇帝御筆不一定親寫、背後有代筆團隊

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲故宮推出「真假乾隆－清高宗的御筆與代筆」特展，揭開乾隆皇帝背後的「代筆團隊」。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

提到「真假乾隆」，不少人會聯想到影視作品中皇帝微服出巡、真假難辨的橋段，其實在書畫世界裡，「真假乾隆」也是長年討論的課題。國立故宮博物院北部院區即日起推出「真假乾隆－清高宗的御筆與代筆」特展，把皇帝題字、代筆作品與詞臣親筆並列展出，帶觀眾探究那些署名「御筆」的作品，究竟是不是乾隆親手寫下。

故宮策展人、書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆書法存在代筆制度，其實並非新鮮事。許多題有「御製」詩文的作品，不一定都出自皇帝本人，而是由詞臣分工完成。從寶親王時期的梁詩正，到即位後深受重用的張照，之後由汪由敦、于敏中接續，晚年則由董誥奉敕書寫，逐漸形成一套完整的「宮廷書寫體系」。

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他指出，過去因為對這些代筆書家的了解有限，外界常把書寫水準較高的「御筆」直接認定為乾隆親筆，也影響了對乾隆書畫能力的判斷。這次展覽透過梳理不同詞臣的書風與生平，希望讓觀眾重新理解「乾隆御筆」背後的運作方式。

▲▼故宮推出「真假乾隆」特展，此次展出的〈迎送神歌〉由弘曆書寫，推測寫於寶親王時期。（圖／故宮提供）

▲故宮推出「真假乾隆」特展，此次展出的〈迎送神歌〉由弘曆於寶親王時期書寫。（圖／故宮提供）

展覽首先從乾隆早年的習字作品談起，弘曆自幼接受嚴格的宮廷教育，在登基前十多年，幾乎每天練字。此次展出的〈迎送神歌〉，推測寫於寶親王時期，雖然已具基本架構，但在筆畫與轉折上仍略顯生澀，可以看出當時仍在練功階段。

▲▼故宮推出「真假乾隆」特展。長年陪伴弘曆讀書習字的梁詩正，成為乾隆早期的重要代筆者，例如〈宋 郭熙 關山積雪圖〉上的題詩。（圖／故宮提供）

▲長年陪伴弘曆讀書習字的梁詩正，成為乾隆早期的重要代筆者，例如〈宋 郭熙 關山積雪圖〉上的題詩。（圖／故宮提供）

同一時期，長年陪伴弘曆讀書習字的梁詩正，成為乾隆早期的重要代筆者，例如〈宋 郭熙 關山積雪圖〉上的題詩，書風秀美、用筆精緻，即被認為是梁詩正代筆完成。

乾隆即位後逐漸重用張照，對「乾隆御筆」形象影響甚大。乾隆對張照評價極高，甚至稱其為「羲之後一人」。以〈清高宗御臨趙孟頫詩帖〉為例，雖署為皇帝名義，但整體筆法成熟、結構嚴整，與乾隆本人常見書風差異明顯，學界多認為是張照代筆之作。

▼乾隆即位後，逐漸重用張照代筆。（圖／故宮提供）

▲▼故宮推出「真假乾隆」特展。乾隆即位後逐漸重用張照。（圖／故宮提供）

隨著張照過世，代筆工作轉由汪由敦、于敏中等人接手，例如〈清 張宗蒼 江潮圖〉上的題詩，線條圓厚、墨色自然，展現汪由敦成熟穩健的書風；而〈宋人 畫無量壽佛〉上的泥金御筆心經，筆法細膩、變化豐富，則被推測出自于敏中之手。

▼〈宋人 畫無量壽佛〉上的泥金御筆心經，筆法細膩、變化豐富，則被推測出自于敏中之手。（圖／故宮提供）

▲▼故宮推出「真假乾隆」特展。（圖／故宮提供）

到了乾隆晚年，隨著年事漸高、視力退化，代筆制度也逐漸變得更加明確，主要由董誥奉敕書寫。此次展出的〈清 董誥 奉勅題張照自書詩〉，用筆細勁秀逸、結字端正優美，詩文內容也呈現乾隆對張照的追懷與評價。

▼清 弘旿 翠巘高秋圖，由乾隆帝書寫。（圖／故宮提供）

▲▼故宮推出「真假乾隆」特展。（圖／故宮提供）

故宮指出，乾隆親筆書風其實始終帶有較生嫩、略顯稚拙的特徵，與外界長期想像的精巧秀麗並不相同，透過梳理梁詩正、張照、汪由敦、于敏中與董誥等代筆脈絡，「真假乾隆」特展試圖改變過去對「乾隆御筆」的既定印象，讓觀眾更清楚辨識乾隆親筆的書風特色，也能更客觀理解這位盛世皇帝的書畫鑑藏品味。

真假乾隆－清高宗的御筆與代筆
展期：2026年4月21日至2026年7月5日
地點：故宮北部院區第一展覽館202、204、206陳列室

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