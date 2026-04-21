垃圾車餿水倒水溝被抓包！民眾攔車　台中環保局認了：記過處分

▲台中市北屯區驚傳清潔隊員違規傾倒污水事件，環保局表示，將對相關人員核予記過處分，並依法裁罰。（圖／網友haku777授權）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區竟傳出清潔隊員違規傾倒污水！有民眾在社群平台Threads上爆料，目擊一輛垃圾車竟將車內餿水直接排入路邊人煙稀少的水溝，民眾當場上前追車對質。對此，台中市政府環保局今（21）日證實確有其事，表示將對相關人員核予記過處分，並依法裁罰。

有網友在Threads發文指出，路過時發現垃圾車竟然直接將餿水直接倒入水溝，倒完後就打算開車離去，他當機立斷上前追車攔截。被抓包後，車上兩名人員不斷道歉，並稱「下次不會了」，讓網友質疑：「一定到處隨便倒，這次剛好被抓到而已。」

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台中市環保局說明，該車輛隸屬北屯區清潔隊。按規定，垃圾車在執行收運勤務時，若垃圾尚未滿載但「污水槽」已滿，應先將車輛開回區隊洩除污水後，再繼續執行任務，以避免污水滿溢影響環境。然而，該車同仁未依規定回隊處理，竟私自將污水排入路邊排水溝，違規屬實。

環保局強調，此行為已嚴重影響環境衛生，並違反環保局隊員工作規則。目前已針對該車駕駛及隨車人員核予「記過懲處」；另針對違反《廢棄物清理法》第27條第2款規定部分，將依法裁處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

為了彌補環境損害，環保局表示，除在第一時間完成初步清理外，今晨已派員全面清洗受影響的路面及排水溝。未來將加強各區隊的教育訓練與勤務督導，杜絕類似事件再次發生，維護公共衛生。