黑白切少東「斷手腳」始末一次看！　仇家下重手原因曝光

▲黑白切少東與人結怨遭私刑。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東市近日發生一起極其殘暴的私刑丟包案。曾入選「屏東100碗」名店的黑白切徐姓少東，疑似因替小弟出頭與詐騙集團結怨，19日遭人預謀伏擊並強押上車。徐男被囚禁凌虐2小時，手腳四肢粉碎性骨折，隨後被塞進後車廂丟包在醫院門口，傷勢之重恐導致終身失能。《ETtoday新聞雲》將事件始末整理成懶人包。

衝突原因

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這起衝突起源於徐姓少東的小弟，被陳男人馬誘騙擔任詐團車手，落網後需支付7萬元交保金。徐男要求對方負責遭拒，雙方隨即在網路上爆發激烈互嗆。

血氣方剛的徐男17日率眾前往陳男出沒的洗車場砸場、割傷員工，甚至在醫院強擄陳男的看護小弟。徐男交保後持續於臉書嗆聲「你給我等著」，並揚言要再抓走對方另一名小弟，一連串挑釁舉動徹底激怒陳男，種下後續報復行動。

▲徐男遭擄畫面曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

犯案時間軸

19日下午3時許，陳男等4人蒙面駕駛2輛汽車，在巷口埋伏長達5小時後，見徐男騎車行經便採取高速衝撞。徐男被撞倒後遭強押上車，隨後被帶往祕密地點凌虐長達2個多小時。

傍晚6時許，徐男被陳男駕駛的BMW載往寶建醫院，並從後車廂將已成「血人」的徐男丟包在急診室門口隨即逃逸。光天化日下上演擄人私刑，嚇壞目擊駕駛與居民。

徐姓少東傷勢情況

院方檢查發現，徐男送醫時血壓與血紅素均偏低，全身布滿刀傷與鈍傷。加護病房主任謝雨民指出，嫌犯手法極其精確，特意避開頭、胸、腹等致命部位，但膝蓋、手肘骨頭全被打裂，呈現粉碎性骨折，顯示教訓意味濃厚。

徐男經手術搶救雖保住性命，但院方不排除未來有終身失能的可能，需視後續復健情況進一步評估。

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▲陳姓主嫌遭羈押禁見。（圖／記者陳崑福翻攝）

偵辦進度

案發當天，經營黑白切名店的徐男父母才剛從土耳其旅遊返台，才下飛機手機就響不停，沒想到竟是小兒子慘遭斷肢的消息，夫妻倆也火速趕往醫院。

警方接報後，迅速成立專案小組，當晚即逮捕27歲陳姓主嫌，並在車內起獲榔頭、球棒等兇器。警方訊後依殺人未遂、重傷害及妨害自由等罪嫌將陳男送辦，檢方於20日晚間聲請羈押禁見，目前仍有3名共犯在逃。

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徐姓少東身分

遭襲的徐男身分隨之曝光，他是屏東夜市知名黑白切攤商的少東，該店去年曾入選屏東「100碗」美食名單，是當地相當知名的老店。

老闆夫婦平時為人和善，在夜市頗具口碑，不料血氣方剛的兒子喜歡替朋友出頭，捲入與詐團的利益糾紛，演變成這場流血衝突，也讓原本的夜市名店蒙上一層陰影。