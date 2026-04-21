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【廣編】福容台北一館租約到期！「港點68折、桌菜買五送一」只到六月底

▲▼ 福容大飯店,台北,餐飲優惠,封館,消息,會員抽獎,海鮮套餐,港點,桌菜。（圖／福容大飯店提供）

▲為了感謝消費者的長期支持，福容台北一館自即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動。

圖、文／福容大飯店提供

福容大飯店台北一館深耕台北市場二十載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。為了感謝消費者的長期支持，福容台北一館自即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動，順園 日式料理推出全新「海鮮珠寶盒」套餐，精選11款當季海味，包含天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝、花枝佐魚子醬、星鰻、鮭魚、旗魚、青甘、季節刺身(海鱺、鮪魚或其他品種)、鮭魚卵、龍蝦細卷，搭配蛤蜊味噌湯，祭出持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，均可於平日享「一券兌換兩套」的獨家優惠，讓手中票券價值加倍。

6月30日前至福容台北一館住宿、用餐或進行館內消費，單張發票金額滿新台幣888元（含）以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，即可獲得抽獎資格；消費金額每滿888元，即可累計一次抽獎機會，最大獎為價值新台幣20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店，任選套房體驗；另包含福容福隆店「奇幻冒險島親子主題房」、福容漁碼店「POPA露營主題房」、福容台北二館「動物園主題房」等多項人氣住宿券，以及預計於今年底試營運之圓山館「試住特派員體驗住宿券」，總獎項超過60份，其中萬元等級住宿券中獎率更高達二分之一，邀請消費者把握最後營運期間，於享受餐飲與住宿服務的同時，也有機會將豐富好禮一併帶回。

福容台北一館表示，已購買福容住宿券、餐券者皆不受本次營運調整影響，可持續於全台福容連鎖據點正常使用，確保顧客權益無虞。欲瞭解更多餐飲回饋專案資訊請洽訂席專線：02-2701-9266轉5訂席中心。

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