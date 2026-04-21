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大台南總工會再創紀錄！TTQS連13年奪金　北上受獎展育才實力

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南總工會於114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核中再創佳績，連續第13年榮獲最高榮譽「金牌」，締造全台工會界難得一見的里程碑，副理事長陳美靜21日率團北上接受勞動部表揚，展現長年深耕人才培育的成果。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

理事長鄭山林表示，總工會長期推動「人才培育」與「人才公益」雙軌策略，透過階梯式、系統化訓練，協助基層勞工從基礎人力提升為專業人才，進一步成為具備多元能力的職場達人，培訓成果已成為最具代表性的「金字招牌」。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

除培育人才外，大台南總工會也積極推動「人才公益化」，自102年起協助南市勞工局推動「做工行善團」，集結修繕與美容美髮等專業人力投入公益服務，至今已完成弱勢房屋修繕326戶，並提供超過2萬人次義剪服務，讓專業轉化為實質社會關懷。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

陳美靜指出，近年更透過培訓成果義賣，將學員作品轉化為公益資源，投入弱勢房屋修繕材料費用，自106年至今累計挹注超過180萬元，具體實踐「專業回饋社會」的理念。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

秘書長沈暄晨補充，總工會自103年成立「TTQS家族」交流平台，持續提升各基層工會辦訓能力，並導入專家輔導與回流訓練，讓培訓制度持續精進。同時也舉辦勞工議題論壇，關注產業變化與勞權議題，強化勞工面對未來的應變能力。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會表示，未來將持續深化「人才培育」與「人才公益」雙軌策略，帶領工會轉型升級，並以實際行動回饋社會，朝向永續發展與勞工權益保障的目標邁進。

▲大台南總工會榮獲TTQS金牌13連霸，北上接受勞動部表揚。（記者林東良翻攝，下同）

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