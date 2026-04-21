屏東老父「默默留下18張台積電」　子女卻心情複雜了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣老一輩的父愛往往沉默卻厚重。作家黃大米近日分享一名友人父親的故事，這位居住在屏東的長輩一生極其勤儉，與四個孩子關係疏離，直到他前陣子過世，子女才驚覺，父親竟默默幫他們存下18張台積電，市值從200多萬翻倍至3000多萬，女兒對此心情十分複雜，直言「更希望父親在世時，對自己好一點。」

女兒在台積電上班 偏鄉老父「退休金全押」

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黃大米發文提到，這位屏東父親對股票一竅不通，當初之所以決定將300多萬退休金全部投入台積電，純粹是因為女兒在該公司上班，他相信「女兒的公司是不錯的公司」。

除了退休金，老父親每個月還從兩萬多元的月退俸中，擠出餘額加碼。而他買股票的方式相當傳統，不是透過智慧型手機，而是騎著腳踏車到證券公司臨櫃交易，一步一腳印地累積資產。

200元入手存到3000萬 老父「神布局」幫省遺產稅

黃大米表示，直到父親過世，四個孩子才發現，父親早在股價200多元時就開始布局，且為了替孩子節省遺產稅，特地以子女的名義開戶。除了18張台積電如今價值已突破三千萬，其餘陸續買進的ETF獲利也均超過5成。

面對突如其來的鉅額遺產，友人的心情卻極其複雜。她坦言，戶頭增加收入固然開心，但她更希望父親在世時能對自己大方一點、好好享受人生，或者花更多時間與四個孩子親近。

網友感嘆：台灣爸爸10個有9個不說愛

這種「留財不留情」的遺憾，也引發廣大共鳴，認為這是台灣典型父親的寫照，網友們紛紛感嘆，「台灣爸爸10個有9個不會說愛，但愛都在生活中」、「老一輩的愛都是苛待自己，留財產給晚輩」、「造福兒女的父親，生前卻鮮少從親情中獲得慰藉，心酸」。

也有人反思這種價值觀，直言「父母太過節省反而讓子女有壓力」、「我還是希望父母可以對自己好一點，因為他們太過節省（摳門），相對我們子女覺得有壓力，而且偶爾還會批評子女花錢，哪怕只是看電影或者外食而已」。

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