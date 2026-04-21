退出民眾黨34天！林靖冠拋震撼彈：接受民進黨徵召參選議員

▲雲林縣議員參選人林靖冠。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

台灣民眾黨前雲林縣黨部主任林靖冠、與甫卸任的雲林縣黨部主任委員前議員林淑芬3月18日才共同發表退黨聲明，未料退黨34天後林靖冠再度拋出震撼彈，20日宣布正式接受民主進步黨徵召，披上綠袍參選雲林縣第一選區議員（斗六、林內、莿桐），重返熟悉的政治起點。林靖冠表示，這項決定是經過沉澱與反思後的選擇，「不是轉彎，而是回到最初出發的地方」，未來也將持續深耕地方、服務鄉親。

林靖冠指出，自己出身於長期投入地方服務的家庭，父親林勝雄曾任民進黨籍雲林縣議員，更是長年為台灣打拼的黨外人士。林靖冠自23歲起便跟隨父親加入民進黨、投入地方事務，從基層服務做起，逐步參與政策學習與地方運作，因此奠定了他對政治最初的理解與信念。

談及過去政治歷程，林靖冠坦言，曾因期待台灣政治能有更多元的聲音與制衡力量，而選擇投入第三勢力，希望為地方帶來新的可能性。然而，經過數年實際參與後，他逐漸感受到部分理念與自身價值產生落差，甚至在關鍵時刻無法有效回應民意，讓他重新審視自己的定位與方向。

「走過不同的路，讓我更清楚什麼才是可以長久同行的價值。」林靖冠表示，唯有理念一致，才能讓每一步走得穩健且踏實。經過深思熟慮，他決定回到最初熟悉且認同的價值體系，重新出發。

林靖冠強調，自己對地方服務的熱忱始終未曾改變，未來將以更謙卑的態度面對地方，持續傾聽民意、回應需求。他也期盼凝聚更多關心雲林發展的力量，共同為地方努力。