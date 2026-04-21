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社會 社會焦點 保障人權

黑白切少東嗆「你給我等著」遭斷手腳筋　醫：恐終身失能

記者黃翊婷／綜合報導

屏東某夜市黑白切少東徐姓男子（31歲）遭人打斷手腳，且手腳筋疑似遭挑斷，丟包在屏東寶建醫院診室外，引發社會關注，院方不排除終身失能的可能。據了解，事件起因是徐男為了小弟出頭，還在網路上挑釁「你給我等著」，結果惹怒陳姓男子，進而遭對方報復。

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲徐男全身是血被丟包在急診室門口。（圖／記者陳崑福翻攝，下同。）

黑包切少東遭打斷手腳丟包醫院

警方調查，徐男19日下午遭人駕2車衝撞機車，隨後被押上車帶走；同日傍晚6時左右，身穿黑衣、黑褲的陳男開車將徐男送至寶建醫院，一抵達急診室門口，渾身是血的徐男便被陳男從後車廂拖拽到地面丟包。

院方不排除終身失能的可能

加護病房主任謝雨民表示，徐男被送到醫院時，血壓與血紅素均偏低，可見失血量不小，經檢查確認他全身多處有刀傷、鈍傷大量出血，但傷勢集中在四肢，膝蓋、手肘骨都裂開，重要部位頭、胸、腹等處沒有傷勢。雖然徐男經過手術搶救暫時沒有生命危險，但院方不排除未來有終身失能的可能，這部分還要視後續的復健情況才能進一步評估。

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲圖為陳男作案時駕駛的二手BMW X6休旅車。

起因是幫小弟出頭

徐男為何會遭打斷手腳，事件起因是徐男為了幫疑似遭捲入詐騙案件的小弟出頭，17日帶人前往洗車場找陳男理論，雙方爆發激烈衝突，陳男的一名友人遭砍傷，徐男等人還想追到醫院圍堵，但隨後被獲報到場的警方逮捕。

主嫌落網仍有3共犯在逃

徐男交保後在網路挑釁「你給我等著」，此舉徹底惹怒陳男，於是找人展開報復行動。目前，警方已循線逮捕主嫌陳男，並依殺人未遂等罪嫌移送，檢方複訊後聲請羈押禁見；但此案仍有3名共犯在逃，全案仍在持續追查中。

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