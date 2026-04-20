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一個人跟團「不受歡迎？」　過來人曝1情況最麻煩

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲單人跟團不受歡迎嗎？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，近期終於準備迎來人生第一次出國，為了省事與安全，她決定先嘗試參加旅行團，但沒想到爬文後卻發現「單人跟團」似乎不太受歡迎，讓她頓時覺得小尷尬。貼文曝光後，引起熱烈討論。

她為求安全、省事選跟團

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這名女網友在Dcard上，以「單人跟團不受歡迎嗎」為標題發文，提到自己終於有機會邁向第一次出國，雖然身邊親友也會出國，但頻率通常是一年一、兩次，甚至好幾年才一次；加上親友多半是家庭旅遊或兩人世界，讓她不好意思開口搭便車。此外，親友們出國也多是跟團，對自由行的細節並不清楚。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

單人跟團不受歡迎？

原PO接著表示，為了省事與安全，她打算先參加旅行團，等有經驗再來研究自助行、獨旅。然而，她上網查資料並聽聞實際經驗後，卻意外發現「單人跟團」似乎不太受歡迎，這讓她感到有些尷尬，也想問問大家的經驗。

貼文曝光後，底下有網友表示，「單人跟團最麻煩的大概就是配房了，如果沒有同性別也同樣單人報名，有可能要補差額住單人房」、「單人跟團不會不受歡迎啊，只是要思考要不要跟陌生人配房，或是自己加錢住單人房」、「單人跟團不是不受歡迎，只是麻煩，如果配不到房還是要乖乖補全程單人房差，不然要配房就不要一直嫌棄你的室友。我也遇過報名直接說要補單房差的客人，這種客人很乾脆，我很喜歡」。

還有網友回應，「我倒是很推薦自助獨旅，日本很適合入門」、「我疫情後都是自己跟團出遊，也自己加價一個人一間房。出去旅行很自在，跟團員交流，碰到聊得來的就可以繼續交朋友，甚至還有再一起參加另一個團的呢」。

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