鐵道局未來10年打造16座「永續車站」　台南地下化年底率先啟用

▲台鐵台南地下化車站年底將率先通車。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

面臨全球極端氣候挑戰，各國力拚2050淨零排放，鐵道局啟動鐵道建設碳管理制度，目標2050年碳排放量減少一半。未來10年，全台將陸續啟用新建16座車站，朝淨零車站方向推進。其中，台南地下化車站預計今年底率先通車。

興建鐵路時，橋梁和隧道是碳排放量最多的部分。鐵道局表示，已在設計與施工過程中設定「碳排上限」，要求工程團隊優先選用較低碳的建材與工法，例如低碳混凝土、電爐鋼筋，以及在工廠預先製作再運到現場組裝的預鑄工法。

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以嘉義高架鐵路延伸工程CG03標的橋梁工程為例，經過設計優化後，碳排放量從原本預估的約24.5萬公噸，降至約18.9萬公噸，減少了將近23%。

▲鐵道局確立減碳路徑，未來10年打造16座永續車站。（圖／鐵道局提供）

未來10年內即將啟用的16座新建車站，包括桃園、中壢、鳳鳴、內壢、中路、平鎮臨時站、桃醫、中原、田中央、嘉義、嘉北、北回歸線、民雄、台南、林森、南台南等車站。

鐵道局表示，新車站大多已完成設計、空間也受到限制，沒有辦法大幅更動結構。因此改從細節著手，要求每座車站同步取得「綠建築、建築能效、低碳建築、智慧建築」4項標章認證。

相關標章制度則宛如「體檢工具」，可針對空調、照明、機電設備及營運模式等進行調整優化，確保車站在原有設計框架內，把節能低碳潛能發揮到極致。

此外，年底通車的台南地下化車站則是鐵道局今年推動永續車站的亮點之一，設計時就考量南部日曬強的氣候，採用大面積天窗引入自然光與通風、設有雨水回收系統，並配置高效率的機電設備，減少日常用電。

台南鐵路地下化之後，長期切割市區的十幾個平交道也一併取消，車輛在平交道前等待產生的怠速廢氣將減少，加上轉乘便利，進一步吸引私人運具移轉至軌道運輸。