女友出國「硬帶1物」佔行李空間　全場秒懂：不帶男友也要帶它

▲女友堅持帶吹風機出國，一票人秒挺。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國行李再擠，吹風機仍必備！一名男網友抱怨，女友堅持帶吹風機出國，讓他傻眼直呼很佔空間，飯店明明就有附。沒想到貼文曝光後，大批網友反而力挺女友，直言飯店吹風機常常風量弱、難吹又傷髮，對長髮族來說根本不能忍，甚至笑喊「寧願不帶男友，也不能不帶吹風機」。

一名男網友在Threads透露，女友準備行李時，竟把折疊吹風機塞進行李箱裡，讓他當下看傻眼，甚至質疑「不覺得很鬧嗎？吹風機很佔行李箱空間，飯店的不能吹嗎？」

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文章曝光後，引來萬人熱議，「男友都帶了，有差這一支吹風機嗎？」「寧願不帶男友，也不能不帶吹風機」、「我老婆都帶一支吹風機+一支電捲棒，有小孩後還要帶她布偶和故事書，提早習慣吧」、「我旅行一定會帶吹風機出國，你不知道飯店的吹風機很難用嗎？？我女生朋友們也是都會必帶吹風機出遊」。

出國吹風機必帶！過來人：吹半天都沒乾超痛苦



不少過來人解釋，「看來你是沒用過掛壁式達新牌」、「飯店的吹風機都很不友善欸，風量低又身高歧視」、「飯店吹風機超爛頭髮會超乾，而且超小支，頭髮吹半天吹不乾」、「飯店的超級難用，尤其我們家有三個長髮，超痛苦」、「要注意電壓哦，不要一插電就燒了」。