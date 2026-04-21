台男「吃薯條1習慣」」引日本店員關心！一票人認證：會被斜眼

▲台男在日本吃薯條直接用倒的，引來店員關切。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名台灣男子赴日本旅遊期間，在速食餐廳吃薯條時，因食用方式與當地習慣不同，引發店員關心，原因是發現他直接將整包薯條倒入口中食用，讓他對日本飲食習慣感到好奇。貼文曝光後引發大量網友討論。

該名男子在Threads發文表示，自己當時以直接倒入口中的方式吃薯條，沒想到店員看到之後前來關心他的健康狀況，讓原PO忍不住好奇，「不懂就問，日本人吃薯條是不是都是一根一根吃？」

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不少網友留言認為，在台灣直接將薯條倒入口中並不罕見，「他們不知道在台灣薯條是飲料」、「日本人應該是不會關心你，他們只會斜眼看然後發推特指迷惑行為」、「店員不會聯想成有人要用吞薯條的方式自殺吧」、「如果只有吃薯條的話就只用倒的，我不想用的手油油還要去洗手」。

不過，也有意見指出，日本社會對公共場合用餐禮儀相對重視，對較隨性的飲食方式可能較不習慣，因此店員主動關心，未必出於驚訝，也可能是基於服務與確認顧客狀況。

討論也延伸至其他用餐習慣差異，「我去日本沖繩吃烤飯糰，他們要放在紙袋裡面吃，我用筷子吃，店員問我飯糰是不是很燙」、「我在日本壽司店吃了6盤壽司+一碗茶碗蒸，旁邊阿伯瞳孔瞪很大的看著我，殊不知我快飽死，怎麼沒人告訴我日本壽司的飯會那麼多，我還不敢不吃完怕不禮貌」、「日本是一個新的塑膠袋都不能在空氣中甩2下的國家（之前看一個台灣人在日本工作分享的），倒薯條在嘴裡就是會讓他們在背後閒言閒語的」。

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