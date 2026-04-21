第一次出國跟團！妹子見1收費「要多噴1500元」　網點頭：算少了

▲原PO第一次跟團旅遊，才知道要給導遊小費。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

「小費是要強制收的啊？」一名網友收到日本旅行團行前通知，才發現導遊、司機小費5天要收1500元，讓她傻眼直呼，原本以為是看服務自由給，沒想到竟是固定支出。貼文曝光後，過來人則說，跟團收小費早就是常態，只是有些旅行社會直接算進團費。

一名女網友在Dcard表示，第一次參加日本旅行團，但收到行前通知才驚覺，導遊與司機小費竟是「強制收費」，讓她相當意外，原本以為是依服務品質自由給，沒想到早已列入固定支出，直呼「長知識了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也附上通知單，上頭清楚寫著「導遊、司機小費新台幣300×5天＝1500元」，並提醒旅客事先準備現金。

貴一點行程更好！過來人：寧願多花錢報好團



文章曝光後，底下網友直言其實早就行之有年，「是的，要給小費，那是他們的薪水」、「大多都會收喔，因為導遊領隊的底薪非常低，主要會是靠帶團的小費」、「5天共1500元含了領隊、導遊和司機，真的算低價了吧」、「如果不單獨收的話，也就是加進團費裡面收而已」、「從以前就給了，只是從250/天漲成300/天」。



也有過來人坦言，以前報名單價稍微高一點的旅行社，從來沒有被收過小費，「今年和朋友跟團報名平價的旅行社，就說要收小費，自己感受是，也沒便宜多少，加上小費的話，價差就更少了，因此寧願多花一點錢報名更好的團，吃好住好、行程規劃好，也不會有一堆行程和吃東西要自理，參加平價團不如自助旅行」。